Препарат от рака подарил шанс на пересадку: но цена оказалась опасно высокой для пациента

Врачи провели трансплантацию почки мужчине с абсолютной несовместимостью ко всем потенциальным донорам, применив препарат для лечения рака крови. Случай описан в журнале The New England Journal of Medicine. Терапия позволила снизить уровень антител пациента, что сделало пересадку возможной, однако метод вызвал серьезное подавление иммунитета.

Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раковые клетки

Суть проблемы сенсибилизации

При поиске донора органы подбирают по главному комплексу гистосовместимости (HLA). Если у пациента в крови циркулируют антитела к этим антигенам, возникает сенсибилизация. Это означает, что иммунная система распознает любой чужой орган как враждебный и атакует его.

Сенсибилизация может развиться после переливания крови, беременности или предыдущих трансплантаций.

В описанном случае 37-летний пациент с терминальной почечной недостаточностью имел уровень панель-реактивных антител (PRA) 100%. Это означало, что вероятность найти совместимого донора составляла ноль процентов — теоретически подходящего человека в мире не существовало.

Механизм действия теклистамаба

Для подготовки к третьей пересадке исследователи использовали теклистамаб — биспецифические моноклональные антитела, которые обычно применяют при множественной миеломе. Препарат работает как "мост" между двумя типами клеток.

Молекулы препарата одновременно связываются с Т-лимфоцитами (через рецептор CD3) и зрелыми В-клетками или плазматическими клетками (через антиген BCMA). Это заставляет Т-клетки уничтожать В-клетки, которые и вырабатывают те самые антитела к HLA. По сути, терапия направлена на удаление "фабрик" по производству иммунных белков, блокирующих пересадку.

"Применение препаратов, которые удаляют В-лимфоциты и плазматические клетки, фактически лишает организм способности вырабатывать собственные антитела. Это решает проблему отторжения донорского органа, но делает пациента крайне уязвимым к любым инфекциям", — предупредил биофизик Алексей Корнилов.

Разбор случая пациента

Пациент получал теклистамаб в течение 31 недели. Это привело к резкому снижению уровня антител и истощению запаса В-клеток в крови и костном мозге. Вероятность найти совместимого донора выросла с 0% до 1,35%.

Процесс пересадки осложнился: первую подходящую почку не удалось пересадить по техническим причинам, а затем пациент попал в аварию на электроскутере, из-за чего терапию временно прервали. Спустя четыре месяца орган был найден и успешно имплантирован.

Эффект терапии Последствие / Риск Снижение уровня антител к HLA Появление совместимых доноров (с 0% до 1,35%) Деплеция В-лимфоцитов Гипогаммаглобулинемия (дефицит иммуноглобулинов) Подавление иммунитета Виремия (ЦМВ, BK-вирус), инфекции мочевыводящих путей

Таблица показывает, что цена биологической совместимости — глубокий иммунодефицит, требующий внешней поддержки в виде внутривенного введения иммуноглобулинов.

Риски и ограничения метода

После пересадки у пациента развилось сосудистое воспаление. Оно не было вызвано антителами к донору, но потребовало дополнительного лечения препаратом даратумумабом. Также зафиксирован синдром выброса цитокинов — резкая системная реакция иммунной системы на введение препарата.

Главным ограничением работы является то, что это описание единичного случая (case report). Результат подтверждает техническую возможность десенсибилизации даже при 100% PRA, но не позволяет судить о безопасности метода для широкого круга пациентов. В частности, не ясны оптимальные дозировки и сроки восстановления иммунной системы после терапии.

Работа добавляет новый инструмент в арсенал трансплантологов для самых тяжелых случаев, когда стандартные методы десенсибилизации бессильны. Однако риск длительной зависимости от заместительной терапии иммуноглобулинами и высокая вероятность инфекций требуют проведения масштабных клинических испытаний перед внедрением метода в практику.