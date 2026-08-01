Препарат от рака подарил шанс на пересадку: но цена оказалась опасно высокой для пациента

Врачи провели трансплантацию почки мужчине с абсолютной несовместимостью ко всем потенциальным донорам, применив препарат для лечения рака крови. Случай описан в журнале The New England Journal of Medicine. Терапия позволила снизить уровень антител пациента, что сделало пересадку возможной, однако метод вызвал серьезное подавление иммунитета.
При поиске донора органы подбирают по главному комплексу гистосовместимости (HLA). Если у пациента в крови циркулируют антитела к этим антигенам, возникает сенсибилизация. Это означает, что иммунная система распознает любой чужой орган как враждебный и атакует его.
Сенсибилизация может развиться после переливания крови, беременности или предыдущих трансплантаций.
В описанном случае 37-летний пациент с терминальной почечной недостаточностью имел уровень панель-реактивных антител (PRA) 100%. Это означало, что вероятность найти совместимого донора составляла ноль процентов — теоретически подходящего человека в мире не существовало.
Для подготовки к третьей пересадке исследователи использовали теклистамаб — биспецифические моноклональные антитела, которые обычно применяют при множественной миеломе. Препарат работает как "мост" между двумя типами клеток.
Молекулы препарата одновременно связываются с Т-лимфоцитами (через рецептор CD3) и зрелыми В-клетками или плазматическими клетками (через антиген BCMA). Это заставляет Т-клетки уничтожать В-клетки, которые и вырабатывают те самые антитела к HLA. По сути, терапия направлена на удаление "фабрик" по производству иммунных белков, блокирующих пересадку.
"Применение препаратов, которые удаляют В-лимфоциты и плазматические клетки, фактически лишает организм способности вырабатывать собственные антитела. Это решает проблему отторжения донорского органа, но делает пациента крайне уязвимым к любым инфекциям", — предупредил биофизик Алексей Корнилов.
Пациент получал теклистамаб в течение 31 недели. Это привело к резкому снижению уровня антител и истощению запаса В-клеток в крови и костном мозге. Вероятность найти совместимого донора выросла с 0% до 1,35%.
Процесс пересадки осложнился: первую подходящую почку не удалось пересадить по техническим причинам, а затем пациент попал в аварию на электроскутере, из-за чего терапию временно прервали. Спустя четыре месяца орган был найден и успешно имплантирован.
|Эффект терапии
|Последствие / Риск
|Снижение уровня антител к HLA
|Появление совместимых доноров (с 0% до 1,35%)
|Деплеция В-лимфоцитов
|Гипогаммаглобулинемия (дефицит иммуноглобулинов)
|Подавление иммунитета
|Виремия (ЦМВ, BK-вирус), инфекции мочевыводящих путей
Таблица показывает, что цена биологической совместимости — глубокий иммунодефицит, требующий внешней поддержки в виде внутривенного введения иммуноглобулинов.
После пересадки у пациента развилось сосудистое воспаление. Оно не было вызвано антителами к донору, но потребовало дополнительного лечения препаратом даратумумабом. Также зафиксирован синдром выброса цитокинов — резкая системная реакция иммунной системы на введение препарата.
Главным ограничением работы является то, что это описание единичного случая (case report). Результат подтверждает техническую возможность десенсибилизации даже при 100% PRA, но не позволяет судить о безопасности метода для широкого круга пациентов. В частности, не ясны оптимальные дозировки и сроки восстановления иммунной системы после терапии.
Работа добавляет новый инструмент в арсенал трансплантологов для самых тяжелых случаев, когда стандартные методы десенсибилизации бессильны. Однако риск длительной зависимости от заместительной терапии иммуноглобулинами и высокая вероятность инфекций требуют проведения масштабных клинических испытаний перед внедрением метода в практику.
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