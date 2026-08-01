Сенсация в мире насекомых: эти муравьи отказались сразу от двух каст и выживают за чужой счет

Японский вид муравьев Temnothorax kinomurai демонстрирует необычную структуру колонии: в ней полностью отсутствуют самцы и рабочие особи. Популяция состоит исключительно из маток, которые размножаются партеногенетически, откладывая неоплодотворенные яйца.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Муравьи

Обычно для муравьев характерно разделение на три касты: маток, рабочих и самцов. Случай с T. kinomurai отличается тем, что вид отказался сразу от двух из них, что ранее не фиксировалось у представителей этого семейства.

Такая особенность связана с паразитическим образом жизни вида. Молодые матки Temnothorax kinomurai проникают в гнезда родственного вида Temnothorax makora. Там они убивают хозяйку колонии и часть рабочих особей, после чего используют оставшихся рабочих как бесплатную силу для ухода за своим потомством.

Зоолог Дмитрий Мельников отмечает, что такая специализация позволяет виду минимизировать затраты ресурсов на содержание собственных рабочих, перекладывая эту функцию на чужую колонию.

Результат исследования расширяет представления о пластичности социальных структур у насекомых. Однако пока неясно, насколько стабильна такая система в долгосрочной перспективе и как вид реагирует на возможный дефицит подходящих колоний-хозяев.

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников