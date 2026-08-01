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Ген долголетия существует? Масштабное исследование столетних людей дало неожиданные ответы учёным

Наука » Экология » Человек

Международная группа исследователей запустила масштабный проект по изучению генома людей, перешагнувших столетний рубеж, чтобы выяснить, какие биологические факторы позволяют организму сохранять функциональность на протяжении десятилетий. Уникальность работы заключается в охвате крайне разнообразной популяции, что дает возможность пересмотреть устоявшиеся представления о влиянии диеты, физической активности и качественной медицины на продолжительность жизни.

Долгожители
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Долгожители

Генетика против образа жизни

Научные данные показывают, что долголетие — результат сложной комбинации факторов, а не только следования правилам здорового образа жизни.

В ходе секвенирования геномов более 160 долгожителей, включая два десятка человек, достигших 110 лет, выяснилось, что многие из них не придерживались строгих диетических ограничений и не уделяли времени интенсивным тренировкам.

Для многих участников медицинское сопровождение не было доступно на протяжении всей жизни. Тем не менее, это не стало препятствием для сохранения здоровья.

Генетическое разнообразие группы, включающей потомков европейцев, африканцев и коренного населения, делает полученные данные особенно ценными для мировой науки, так как понимание механизмов старения требует анализа различных популяций.

"Мы часто переоцениваем роль внешних факторов, таких как диета или спорт, забывая, что генетическая предрасположенность может компенсировать отсутствие идеальных условий среды", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Пределы биологического ресурса

Исследование затрагивает фундаментальные вопросы о том, возможно ли остановить опасные процессы деградации тканей в зрелом возрасте с помощью научного вмешательства. Ученые сравнивают геномы долгожителей с данными людей, ушедших из жизни в молодом возрасте, чтобы выявить критические различия в ДНК.

Клетки крови участников трансформируют в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. Это позволяет моделировать развитие тканей сердца, легких и мозга для изучения того, как именно стареет организм на клеточном уровне.

Подобные эксперименты критически важны, так как статистика старения указывает на огромную роль биологической удачи в процессе сохранения жизненных функций.

"Важно понимать, что даже при наличии "генов долголетия" образ жизни все равно играет роль в качестве жизни. Генетика дает стартовый капитал, но распорядиться им нужно правильно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Ясность ума и активность в век

Наблюдения за повседневной жизнью участников проекта демонстрируют поразительные примеры адаптации. Существуют случаи, когда люди начинали заниматься спортом только после семидесяти лет или сохраняли физическую активность в столетнем возрасте.

У некоторых долгожителей сохраняются выдающиеся когнитивные способности, позволяющие им продолжать трудовую деятельность, например, в супермаркетах.

Исследователи также обращают внимание на иммунный профиль и биохимические маркеры. Поскольку стандартных значений для людей старше ста лет практически не существует, ученые вынуждены формировать новые базы данных, опираясь на показатели тех, кто успешно преодолел вековой рубеж. Психология долголетия играет здесь не последнюю роль, помогая справляться с изменениями в организме без стресса.

"Сохранение когнитивных функций в столь солидном возрасте зачастую связано с постоянной вовлеченностью в жизнь. Мозг, как и мышцы, требует нагрузки для поддержания своей работоспособности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Фактор Влияние на долголетие
Генетика Определяет базовую устойчивость организма.
Диета Не всегда является решающим фактором успеха.
Физическая активность Способствует долголетию, но не обязательна с юности.
Медицинский уход Полезен для качества жизни, но не всегда гарантирует возраст.

Ответы на популярные вопросы о долголетии

Кого именно изучают генетики в этом проекте?

Ученые анализируют группу людей, достигших 100 лет и старше, проживающих в Бразилии, которые обладают разнообразным этническим происхождением.

Является ли отсутствие медицины препятствием для долголетия?

Данные показывают, что многие долгожители проживали в условиях ограниченного доступа к медицине, что ставит под вопрос исключительную значимость высоких технологий для достижения возраста 100+.

Влияет ли образ жизни на гены?

Исследование сосредоточено на выявлении функций специфических генов, которые позволяют организму эффективно сопротивляться процессам старения, независимо от внешних привычек.

Могут ли результаты исследования помочь остальным людям?

Цель ученых — выявить механизмы старения, чтобы в будущем разработать терапевтические стратегии для тех, кто не получил "гены долголетия" по наследству.

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Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-кардиолог Валерий Климов, врач-невролог Артём Синицын
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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