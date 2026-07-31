Мессенджер "Макс" с 1 августа станет доступен без оплаты трафика по всей России

С 1 августа мобильный трафик при использовании мессенджера "Макс" станет бесплатным на всей территории России. Операторы "Мегафон", "Билайн", МТС и Т2 обнулили плату за передачу данных внутри платформы: пользователи могут бесплатно отправлять сообщения, совершать звонки и пересылать файлы.

Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка со смартфоном

В Минцифры пояснили, что доступ к приложению сохранится даже в тех случаях, когда основной пакет гигабайтов в тарифном плане закончился.

"Мы видим, как "Макс" становится популярнее не только как приложение для общения, но и как платформа сервисов и часть цифровой инфраструктуры государства", — сообщил гендиректор "Билайна" Сергей Анохин.

"Соглашение подтверждает намерение крупнейших операторов объединить ресурсы для формирования единой информационной среды", — резюмировал глава "Мегафона" Хачатур Помбухчан.

Условие Детали Дата запуска 1 августа Участники МТС, Мегафон, Билайн, Т2 Бесплатные услуги Сообщения, звонки, передача файлов, цифровые сервисы