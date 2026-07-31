Море изменило цвет не случайно: ученые нашли следы мощного подводного извержения вдали от суши

Исследователи зафиксировали подводное извержение вулкана в море Бисмарка у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Событие помогло ученым отследить механизмы скрытой вулканической активности, однако точные координаты эпицентра пока остаются неопределенными.

Фото: Wikipedia by Buzz Andersen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Извержение подводного вулкана

Первые признаки активности проявились 8 мая в виде серии небольших землетрясений. На следующий день спутники NASA обнаружили в этом районе водяные шлейфы и изменение цвета воды. К началу июня снимки зафиксировали скопления пемзы — пористой вулканической породы, которая всплыла на поверхность и окружила Адмиралтейские острова. По предварительным данным, извержение произошло вдоль хребта Титан, где активность в последний раз наблюдалась в 1972 году.

Пемза образуется при резком охлаждении богатой газами расплавленной породы. Она служит одним из немногих индикаторов подводных процессов: если магма содержит достаточно газа, а глубина залегания вулкана невелика, порода достигает поверхности. В противном случае она пропитывается водой и оседает на дно.

Геофизик Джули Боулз отмечает, что точно локализовать источник извержения затрудняет сложная тектоническая обстановка региона с запутанным движением литосферных плит.

Учёный-геолог Алексей Трофимов поясняет, что подводные извержения часто создают специфические формы рельефа, такие как подушечные базальты. Они выглядят как округлые бугры, которые не встречаются на суше, так как формируются в результате мгновенного застывания лавы при контакте с холодной морской водой.

Теперь исследователи планируют сравнить современные данные с картами дна, созданными до извержения. Это позволит оценить масштаб катастрофы, обнаружить новые конусы или кратеры, а также проанализировать распределение пемзы по поверхности океана для уточнения объема выброшенного материала.

Экспертная проверка: геолог Алексей Трофимов