Земные правила там не работают: почему на далеком спутнике даже плавание становится невозможным

Спутнику Сатурна Титану принадлежит уникальная особенность: это единственное тело в Солнечной системе, помимо Земли, где на поверхности стабильно существуют озера и моря из жидкости. Однако физические свойства этого мира делают привычные нам водные развлечения практически невозможными.

Фото: Pravda.ru by Андрей Ворошилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спутник Сатурна Титан

Почему на Титане нельзя плавать

Главное отличие озер Титана от земных заключается в их составе. При температуре поверхности около -180 градусов Цельсия вода превращается в камень, а жидкое состояние принимает метан. Именно разница в плотности метана и воды определяет, что произойдет с человеком при попытке окунуться в такие воды.

Плавучесть зависит от выталкивающей силы: объект всплывает, если вес вытесненной им жидкости равен или превышает его собственный вес. Плотность жидкого метана примерно в два раза ниже плотности воды. В результате тело человека будет слишком тяжелым для такой среды, и он неизбежно пойдет ко дну.

Биолог Андрей Ворошилов отмечает, что даже значительное снижение гравитации на Титане (она составляет примерно одну седьмую земной) не поможет остаться на плаву. Снижение веса человека компенсируется пропорциональным снижением веса вытесняемого метана, поэтому физика плавания остается прежней: в жидкости с низкой плотностью человек тонет.

Особенности "метанового" серфинга

Несмотря на проблемы с плавучестью, теоретически возможен серфинг. Чтобы понять, как будут вести себя волны из метана, ученые создали компьютерную модель взаимодействия ветра и жидкостей в условиях разных миров. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Geophysical Research: Planets.

Моделирование показало, что из-за низкой гравитации и плотности метана волны на Титане ведут себя иначе:

Они начинают формироваться при более слабом ветре.

При скорости ветра 10 м/с высота волны может достигать 15 метров, что сопоставимо с пятиэтажным зданием.

Движения волн будут гораздо медленнее и "вязче", чем на Земле.

Для того чтобы такая доска держалась на поверхности, её площадь должна быть примерно в два раза больше земного аналога. Кроме того, из-за низкой плотности жидкости грести руками будет значительно труднее — потребуется прикладывать вдвое больше усилий для достижения той же скорости.

Учёный-физик Дмитрий Лапшин поясняет, что управление доской также потребует адаптации: из-за малого собственного веса серферу придется совершать гораздо более размашистые и преувеличенные движения, чтобы изменить наклон носа доски или удержать равновесие.

На текущий момент остается неизвестным, способны ли метановые волны образовывать "трубы" (завитки), так как этот процесс зависит от сложного сочетания скорости волны и рельефа дна. Эти данные пока доступны только в рамках теоретических моделей и требуют прямого наблюдения за гидродинамикой спутника.