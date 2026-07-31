Небо готовит редкое зрелище: сразу пять планет окажутся в центре внимания уже в августе

В августе наблюдатели могут увидеть на небе сразу пять планет. Наиболее заметными событиями станут максимальное удаление Меркурия от Солнца и его редкое сближение с Юпитером.

Фото: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены Ночное небо с созвездиями над заснеженными горами

10 августа Меркурий достигнет наибольшего восточного удлинения. В этот период планета будет видна в предрассветное время низко над восточным горизонтом. Оптимальное время для наблюдения — около 4:30 утра по местному времени, когда объект поднимется примерно на 25 градусов. Найти его помогут звезды Кастор и Поллукс из созвездия Близнецов.

15 августа произойдет сближение Меркурия и Юпитера. Около 4:30 утра планеты окажутся на расстоянии всего 1,5 градуса друг от друга, что визуально соответствует ширине большого пальца руки, вытянутой на длину плеча.

Вечернее небо

В течение всего месяца вечером на западном горизонте будет доминировать Венера. К концу августа её яркость достигнет значения -4,3 звездной величины, что сделает объект максимально заметным сразу после захода солнца.

Также в вечерний период будут видны Юпитер и Сатурн:

Юпитер расположится в созвездии Девы. В конце августа планета подойдет к Земле на минимальное расстояние, из-за чего станет ярче и приобретет характерный желтоватый оттенок.

Сатурн будет находиться в созвездии Козерога. Он выглядит как слабая желтая звезда; его кольца не видны невооруженным глазом, но доступны при использовании бинокуляра или телескопа.

Астроном Павел Громов поясняет, что такие конфигурации планет позволяют наблюдать их без специального оборудования, однако использование оптики помогает зафиксировать детали, недоступные человеческому глазу, например, кольца Сатурна.

Текущие положения планет определены их орбитальным движением относительно Земли и Солнца. Наблюдения в августе ограничены условиями видимости на горизонте, особенно для Меркурия, который быстро скрывается за слоем плотной атмосферы у края земли.

Экспертная проверка: астроном Павел Громов