Не часы в сети: исследование показало главный признак интернет-зависимости, который многие игнорируют

Проблема чрезмерного использования интернета определяется не количеством проведенных в сети часов, а качеством контроля над желанием выйти в виртуальное пространство. Новое исследование показало, что именно внезапный порыв, а не общий уровень стресса, служит главным предиктором аддиктивного поведения, способного разрушать социализацию и подрывать психическое здоровье.

Фото: Pravda.Ru by Марианна Волкова is licensed under Все права защищены Женщина с телефоном

Критерии проблемного использования

Специалисты классифицируют проблемное использование интернета (PUI) по признакам, схожим с другими формами зависимостей. К ним относятся осознанное пренебрежение важными делами, неоднократные неудачные попытки ограничить время пребывания онлайн и скрытное поведение по отношению к близким.

В рамках работы ученые разделили онлайн-активности на четыре категории: социальные сети, видеоигры, потребление порнографического контента и онлайн-шопинг.

Для оценки состояния использовались дневники, в которых добровольцы фиксировали уровень настроения и выраженность тяги к гаджетам. Подобно тому, как привычка полагаться на современные алгоритмы вызывает когнитивный регресс, бесконтрольное погружение в виртуальную среду меняет привычные паттерны поведения, лишая человека возможности полноценно отдыхать без цифровых стимулов.

"Важно понимать, что сама по себе цифровая активность не является признаком патологии. Проблема возникает там, где она начинает вытеснять базовые потребности — качественный сон, физическую активность и живое общение", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Искушение как главный драйвер

Данные показывают, что предсказать активность участника можно по сиюминутному порыву, а не по длительности сессии. Ученые обнаружили, что многие люди с зафиксированной патологической формой зависимости могли не заходить в сеть на протяжении длительного времени, но при возникновении искушения стремительно теряли контроль над собой.

Сбои в механизмах саморегуляции часто напоминают процессы, которые наблюдаются при поиске способов коррекции зависимостей, например, когда новые методы терапии воздействуют на систему вознаграждения мозга для снижения тяги к определенным веществам.

"Когда человек пытается заместить реальный стресс виртуальным дофамином, формируется порочный круг. Мозг привыкает к быстрой разрядке, и со временем это требует все более мощных стимулов", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-психиатр Мария Литвинова.

Последствия цифровой зависимости

Серьезным поводом для беспокойства является перестройка биохимии мозга. Подобно тому, как неконтролируемый прием препаратов для стимуляции ума может приводить к опасным последствиям, избыточное экранное время меняет активность нейронных связей. Это приводит к хроническому повышению стресса и подавленному настроению, что в свою очередь провоцирует поиск новых способов эскапизма.

Важно помнить, что даже если человек считает, что "просто проводит время", игнорирование прогулок или встреч с друзьями сигнализирует о скрытой проблеме. Инфекционные процессы, вроде циркуляции нескольких штаммов вируса денге в одной популяции, требуют немедленного медицинского вмешательства, однако цифровая аддикция опасна своей незаметностью, из-за чего помощь часто оказывается с опозданием.

Кроме того, люди склонны совершать критические ошибки в повседневном выборе инструментов для жизни, доверяясь сомнительным источникам информации в сети, что лишь усугубляет их состояние.

"Работа с зависимостью должна идти не через запреты, а через выявление причин, почему психика ищет спасение именно в мониторе, а не в привычных радостях жизни", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Признак зависимости Влияние на жизнь Сильное искушение Снижение концентрации на реальных целях Пренебрежение отдыхом Хронический уровень стресса Тщетные попытки уйти Риск развития депрессивных состояний

Ответы на популярные вопросы о проблемном поведении в сети

Является ли привычка проводить много времени в соцсетях признаком зависимости?

Нет, время само по себе не является ключевым критерием. Патологическим считается состояние, при котором нарушается контроль над желанием выйти в сеть и страдает социальная адаптация.

Почему работа со стрессом часто не помогает?

Стресс является следствием, а не причиной. Основной проблемой выступает импульсивная тяга к цифровым стимулам, которая требует особых стратегий самоконтроля.

Может ли интернет приносить пользу?

Безусловно. Интернет помогает в обучении и отдыхе, пока он остается инструментом, а не основным жизненным ресурсом, вытесняющим живое общение и движение.

Как понять, что пора обращаться за помощью?

Если вы замечаете, что попытки ограничить время онлайн вызывают внутреннее сопротивление, а общение с друзьями или физическая активность становятся менее приоритетными, это повод пересмотреть привычки.

Читайте также