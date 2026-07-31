Ученые выявили в песках Хиросимского залива аномальную кристаллическую структуру

В прибрежных песках Хиросимского залива исследователи обнаружили "хиросимаиты" — крошечные стекловидные сферы, рожденные в эпицентре ядерного взрыва 6 августа 1945 года. Эти частицы возникли в условиях экстремальной плазмы, где мгновенное испарение городских материалов перешло в фазу кристаллизации, фиксируя уникальную атомную структуру, невозможную в привычных промышленных процессах.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Стеклянные сферы на песке

Природа ядерных сфер: как рождаются материалы в плазме

Ядерный взрыв создает кратковременные, но колоссальные по интенсивности условия: сверхвысокие температуры, давление и турбулентное смешение веществ. В ходе этого процесса испаряются металл, почва, стекло и вода, формируя плазменное облако. При быстром охлаждении атомы застывают, образуя фазы, которые невозможно получить при стандартном литье или плавке. Подобные события — например, испытание первой атомной бомбы "Тринити" — уже демонстрировали формирование экзотических квазикристаллов, что делает последствия научных открытий прошлого предметом пристального изучения.

Атомная архитектура хиросимаитов

В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, детально описана структура одной из сфер. Внутри нее идентифицирован сплав железа, хрома, никеля, марганца, молибдена, кремния и алюминия. Главная особенность находки — высокоупорядоченная атомная структура, чья упорядоченность не имеет аналогов в современной металлургии. Ученые характеризуют этот срез как "естественную лабораторию" для изучения неравновесного синтеза материалов, что по значимости сопоставимо с поиском новых энергетических состояний вещества в космосе.

Обнаружен уникальный сплав железа с обогащенным кремнием составом, чей "атомный узор" принципиально отличается от любых известных промышленных аналогов.

Разбор состава: от песка до микроскопа

Авторы работы провели отбор 34 образцов осадочных отложений из прибрежной зоны. Использование сканирующего электронного микроскопа позволило увидеть внутри стекловидной массы мельчайшие зерна металлов размером около 10 микрометров. Рентгеновская дифракция подтвердила, что три из них являются рядовыми железохромистыми сплавами, а четвертое обладает той самой аномальной кристаллической решеткой. Такой метод анализа схож с подходами, применяемыми при изучении сверхтонких пленок из наночастиц, где структура материала напрямую определяет его физические свойства.

Компонент сплава Роль в структуре Железо/Хром Основа для кристаллизации Кремний Обогащающий агент (уникальный) Марганец, Никель, Алюминий Легирующие примеси

Материаловедение и уроки истории

Открытие потенциально задает направление для создания сплавов с функциями, которые ранее считались невозможными. Понимание того, как ядерная плазма стабилизирует сложные фазы металлов, помогает переосмыслить поведение веществ в экстремальных условиях. Это столь же фундаментальный процесс, как механизмы адаптации в биологических системах, например, при изучении ферментов стрептококка или анализе следов древних гоминид в геноме человека.

Экспертная проверка: физик Дмитрий Лапшин, химик Илья Сафронов

"Упорядоченная структура внутри хиросимаита — это прямой результат фиксации состояния плазмы. В промышленных реакторах мы искусственно создаем условия, чтобы добиться подобного метастабильного состояния, но здесь энергия взрыва выполнила эту работу мгновенно", — подчеркнул физик Дмитрий Лапшин. "Подобные находки доказывают важность изучения остаточных продуктов техногенных катастроф как уникальных материаловедческих архивов. Это не просто радиоактивный песок, а результат плазмохимической реакции, которую крайне сложно смоделировать в лаборатории из-за масштабов термодинамического воздействия", — резюмировал химик Илья Сафронов.

Ответы на популярные вопросы о хиросимаитах

Что такое хиросимаиты?

Это стекловидные радиоактивные капли, найденные в песках залива Хиросимы, образовавшиеся из испаренных материалов города после атомного взрыва.

Почему их структура считается аномальной?

В них обнаружен обогащенный кремнием сплав с высокоорганизованной атомной решеткой, которую невозможно получить привычными промышленными методами.

Как ученые смогли изучить такие мельчайшие частицы?

Исследователи использовали сканирующий электронный микроскоп и рентгеновскую дифракцию для анализа зерен размером 10 микрометров.

Какую пользу это несет современной науке?

Структура хиросимаитов может послужить прототипом для разработки новых железосодержащих сплавов с уникальными свойствами.

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