ДНК мамонтов здорово удивило: выбор древних охотников оказался точнее, чем думали

Археологи десятилетиями ломали голову над тем, как возникли гигантские скопления останков мамонтов на местах стоянок первобытных людей. Вопрос стоял ребристо: были ли это следы удачливых охотников или древние поселенцы просто собирали кости животных, погибших по естественным причинам? Генетики из Стокгольмского университета поставили точку в этой дискуссии, изучив ДНК из 521 образца костей шерстистого мамонта. Результаты, опубликованные в журнале Current Biology, подтверждают: люди эпохи оледенения вели избирательную охоту, целенаправленно выбирая самок.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Охота на мамонта

Содержание исследования

Генетический контраст: самцы против самок

В ходе масштабного проекта ученые провели секвенирование (определение последовательности ДНК) 448 образцов, которые ранее не изучались. Анализ показал неожиданную картину: распределение полов зависело от того, где именно нашли кости. В местах природных ловушек — болотах, оврагах и местах оползней — преобладали самцы (66% против 34% самок). Поведение самцов шерстистых мамонтов было схожим с повадками современных слонов: молодые особи отделялись от социальных групп и чаще попадали в смертельные ситуации.

На стоянках древних людей картина оказалась зеркальной: 70% находок принадлежали самкам. Эти данные доказывают, что формирование таких "кладбищ" было результатом активного вмешательства человека, а не просто сбором падали, ведь в естественных условиях самки мамонтов гибли значительно реже своих сыновей.

Место обнаружения Доля самцов Доля самок Природные ловушки 66% 34% Стоянки человека 30% 70%

Почему выбор падал на матушек-мамонтов

Для людей верхнего палеолита мамонт был универсальным ресурсом: от мяса до строительных материалов из костей. Однако стратегия охоты на самок не была вопросом простого облегчения задачи. Самки жили сплоченными матриархальными стадами и могли дать коллективный отпор, в отличие от одиноких самцов. Скорее всего, они передвигались по более предсказуемым маршрутам, что делало такие группы приоритетной целью для опытных охотников.

Редкая хромосомная патология

Генетический анализ принес и уникальную биологическую находку. У одного из мамонтов с острова Врангеля специалисты выявили редкое нарушение — мозаицизм X0/XX. Часть клеток животного содержала одну X-хромосому, а часть — две. У людей данная патология известна как синдром Шерешевского — Тернера. Это первое документальное свидетельство подобной аномалии у вымерших видов, которая могла приводить к бесплодию и уменьшению размеров особи.

Взгляд специалистов

"Избирательная добыча самок указывает на глубокое понимание древними людьми этологии животных и их миграционных путей, что требует высокой социальной организации", — предположил биолог Андрей Ворошилов. "Выявление аномалий типа мозаицизма у вымерших видов расширяет наше понимание генетической стабильности популяций на грани исчезновения, как в случае с мамонтами острова Врангеля", — констатировал генетик Алексей Корнилов.

Современные модели тектонических и биологических процессов часто опираются на подобные данные, помогая нам лучше понимать, насколько хрупкими были древние экосистемы в условиях меняющегося климата.

Ответы на популярные вопросы о древних мамонтах

Были ли люди единственным фактором вымирания?

Исследование показывает только приоритеты охоты наших предков, а не общие причины исчезновения вида.

Как ученые определили пол по костям?

Для определения пола использовался метод глубокого секвенирования генома, позволяющий выявить наличие X и Y половых хромосом в сохранившихся образцах.

Почему самцы гибли чаще в ловушках?

Одиночный образ жизни молодых самцов, характерный и для современных слонов, вынуждал их постоянно исследовать новые территории с повышенным риском.

Насколько редка обнаруженная хромосомная патология?

Это первый задокументированный случай в истории палеогенетики, что делает данную находку уникальной для науки.

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