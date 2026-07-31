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Загрузили свое фото, получили деньги: почему такой заработок может обернуться неприятным сюрпризом

Наука » Технологии

Заработок на продаже прав на использование собственной внешности в цифровых проектах является рискованной нишевой возможностью, требующей жесткого контроля юридических условий. Менеджер портфеля проектов в KODE Иван Манжетов в беседе с Pravda.Ru подчеркнул, что перед передачей своего изображения необходимо детально изучать механизмы защиты данных на платформе.

Девушка с ободком
Фото: Pravda.ru by Ирина Сереброва, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с ободком

Ранее сообщалось, что в Китае практика аренды лиц для участия в ИИ-сериалах и рекламных роликах приобрела массовый характер. Пользователи самостоятельно определяют стоимость лицензирования, однако зачастую сталкиваются с несанкционированным использованием своих образов в случайных видеоматериалах, созданных нейросетями.

Доходность подобных сделок напрямую коррелирует с уникальностью типажа и узнаваемостью черт лица, отметил эксперт. На рынке востребованы как яркие, запоминающиеся образы, так и массовые типажи, хотя конкуренция среди последних значительно выше. Важным фактором ценообразования является и масштаб рекламной кампании: контракты с крупными брендами оплачиваются по более высоким ставкам.

"Заработать на своем изображении таким способом можно, но это скорее нишевая и рискованная возможность, чем надежный источник дохода. Прежде чем бежать и загружать свое изображение, советую очень внимательно читать договор: какие именно права вы передаете, на какой срок, в каких проектах допускается использование, и какие механизмы защиты данных предлагает платформа", — пояснил Манжетов.

При оценке контракта эксперт советует обращать внимание на объем передаваемых прав, включая возможность модификации мимики или изменения возраста персонажа. В некоторых отраслях экономики внедрение алгоритмов идет опережающими темпами. Например, современные нейросети для полей уже способны самостоятельно идентифицировать угрозы. Однако в сфере использования человеческих образов правовая база пока отстает от технических возможностей, что создает риск попадания лицензированных лиц в сомнительный контент.

"Случаи несанкционированного использования цифровых образов уже фиксировались: лица, лицензированные для нейтральных проектов, позже всплывали в сомнительном контенте или в обучающих датасетах для новых ИИ-моделей. Поэтому стоит подумать, готовы ли вы к тому, что ваш образ будет существовать в цифровом пространстве без вашего прямого участия", — отметил эксперт.

В России на данный момент отсутствуют специализированные общедоступные платформы для продажи цифровых двойников, хотя в США и Европе этот рынок уже структурирован, говорит специалист. Тем не менее, отечественные агентства периодически привлекают новые лица для создания аватаров брендов. Развитие технологий требует и новых методов идентификации.

В банковском секторе, например, внедряется новый стандарт расчетов, меняющий подход к безопасности персональных данных. Глобально же ситуация ведет к тому, что человеку становится все труднее отличить ии от человека в медиапространстве.

Проблема несанкционированного использования данных остается острой не только для частных лиц, но и для крупных платформ. Недавно популярные маркетплейсы начали удалять товары с определенными изображениями из-за регуляторных требований. Параллельно с этим меняются и схемы преступной деятельности: современные кибермошенники успешно обходят классические системы защиты, часто используя технологии подмены личности.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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