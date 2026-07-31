В монастыре Сан-Марко во Флоренции обнаружен старинный рецепт культовой газировки

Флорентийский монастырь Сан-Марко приоткрыл архивную тайну, которая на первый взгляд кажется историческим курьезом. Настоятель отец Мануэль Руссо во время работы с документами одной из старейших аптек Европы, ведущей историю с 1460 года, нашел старинный рецепт "восстанавливающего эликсира". Состав напитка оказался подозрительно схожим с формулой самой известной газировки в мире — Coca-Cola.

Фото: unsplash.com by Snappr is licensed under Free to use under the Unsplash License Кока-Кола

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Документ из монастырской аптеки

Аптека монастыря Сан-Марко изначально создавалась как благотворительный проект для нуждающихся жителей Флоренции. Разбирая архивные описи, отец Руссо обнаружил буклет XIX века. В нем описывались свойства и ингредиенты тонизирующего средства, призванного бороться с последствиями болезней и возрастным упадком сил. Напиток пользовался популярностью у посетителей, а его стоимость варьировалась от 2 до 6 лир, что по сегодняшним меркам эквивалентно меньше чем одному евроценту.

Что входило в состав эликсира

Согласно найденной записи, рецептура включала два ключевых растительных компонента, растворенных в вине:

Ингредиент Масса Листья коки (Боливия) 10 граммов Орехи колы 30 граммов

Сравнение с рецептом Джона Пембертона

Американский фармацевт Джон Пембертон в 1886 году при разработке своего продукта опирался на схожий набор активных веществ. Однако он столкнулся с юридическими барьерами: в штате Джорджия действовали строгие ограничения на реализацию спиртосодержащей продукции. В итоге автор заменил вино на газированную воду, что и предопределило появление современной формулы. Стоит отметить, что флорентийский эликсир — не единственный прецедент: еще в 1885 году в Валенсии выпускали алкогольный сироп Kola Coca с близким составом.

Научная рефлексия и контекст эпохи

Отец Руссо подчеркивает, что не претендует на лавры первооткрывателя. По его словам, использование стимуляторов в медицине того времени было общепринятой практикой. "Мистер Пембертон изобрел свой собственный рецепт, и без алкоголя. К тому же в то время другие люди производили подобные лекарства из листьев коки", — заявил настоятель.

Эксперты в материале: провизор Дарья Воронцова, химик Илья Сафронов

"Исторический контекст использования алкалоидов в фармацевтике XIX века неразрывно связан с поиском "идеального тоника" для истощенного организма. Подобные находки, как артефакты эволюционных процессов, лишь подтверждают массовость экспериментов с экстрактами растений, которые со временем стали объектами строгого регулирования", — предположила провизор Дарья Воронцова. "С химической точки зрения, вино выступало не только консервантом, но и растворителем, облегчающим экстракцию активных веществ из орехов колы и листьев коки. В современных процессах очистки мы используем куда более сложные фильтрационные матрицы, тогда как в XIX веке полагались на спиртовую основу для полноты лечебного эффекта", — констатировал химик Илья Сафронов.

Ответы на популярные вопросы о находке

Является ли этот рецепт оригиналом рецепта Coca-Cola?

Нет, это одно из многих тонизирующих средств XIX века, имеющее лишь схожий набор основных активных ингредиентов.

Почему монахи использовали вино?

В XIX веке спиртовые настойки были стандартом аптечного дела для лучшего усвоения действующих веществ экстрактов.

Может ли это открытие повлиять на бизнес компании?

Нет, рецептура Пембертона была запатентована, а использование коки в современных напитках бренда строго контролируется.

Работает ли аптека Сан-Марко сегодня?

Аптека имеет многовековую историю и продолжает функционировать как культурный и исторический объект Флоренции.

Открытие подтверждает, что многие формулы известных продуктов имеют корни в медицинской практике прошлых столетий, где поиск стимуляторов основывался на доступных в колониальную эпоху компонентах, таких как растение Coca и орех Cola.

Важно понимать, что в XIX веке генетическая база знаний была гораздо слабее современной, а побочные эффекты подобных "тонизирующих" средств — например, адаптация организма к стрессу - не считались критическими рисками, в отличие от изменений в геологической активности планет или сложных биологических процессов.

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