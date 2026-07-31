Карта слабого места бактерий создана: ученые приблизились к новым методам борьбы с инфекциями

Исследователи определили трехмерную структуру фермента RelSeq из бактерии-стрептококка в комплексе с сигнальной молекулой pppGpp. Работа описывает механизм стабилизации белка при стрессе, что позволяет рассматривать его как мишень для новых противомикробных препаратов, однако поиск конкретных лекарственных соединений еще не начат.
Бактерии используют белковые системы для адаптации к голоду, высоким температурам и воздействию антибиотиков. Ключевую роль здесь играет фермент RelSeq, который управляет концентрацией алармонов — молекул (p)ppGpp.
Эти вещества работают как "тревожный сигнал":
Блокировка этого механизма делает микроорганизм уязвимым и лишает его способности защищаться от внешней среды или лекарств.
Для изучения RelSeq ученые из Петербургского института ядерной физики НИЦ "Курчатовский институт" и СПбГУ применили метод рентгеноструктурного анализа. Исследователи выделили фермент из стрептококка, создали комплекс белка с молекулой pppGpp и вырастили кристаллы этого соединения.
Анализ структуры показал, что алармон pppGpp связывается одновременно с несколькими участками фермента — теми самыми, которые отвечают за синтез и разрушение сигнальной молекулы. Дополнительно использовали компьютерное моделирование, которое выявило гибкость RelSeq: его части могут смещаться относительно друг друга.
|Результат анализа
|Значение для разработки лекарств
|Связывание pppGpp с RelSeq повышает его стабильность
|Нарушение этой связи может отключить ответ бактерии на стресс
|Определены конкретные точки связывания алармона
|Эти участки становятся мишенями для блокирующих препаратов
|Отсутствие аналогов RelSeq у человека
|Снижает риск побочных эффектов при воздействии на фермент
Таким образом, работа позволила точно локализовать участки белка, которые определяют его работу и стабильность.
"Точность структуры белка критически важна, так как любое смещение атомов меняет понимание того, куда именно должно "прикрепиться" лекарство, чтобы заблокировать фермент", — подчеркнул биофизик Алексей Корнилов.
Работа носит фундаментальный характер: авторы определили "карту" фермента и нашли уязвимые точки. Однако это еще не создание лекарства. На данный момент результаты позволяют только теоретически обосновать, где именно должен воздействовать препарат.
Для перехода к практике необходимы следующие этапы:
В материале не приводятся данные о проверке каких-либо конкретных химических веществ, способных блокировать фермент. Результаты опубликованы в International journal of Molecular Sciences.
Исследование добавило в научный оборот структурную модель комплекса RelSeq-pppGpp, что упрощает поиск веществ для борьбы с резистентными бактериями. Главным ограничением остается отсутствие экспериментально подтвержденных ингибиторов; следующим шагом станет компьютерный скрининг потенциальных лекарств.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.