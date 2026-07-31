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Карта слабого места бактерий создана: ученые приблизились к новым методам борьбы с инфекциями

Наука » Экология » Человек

Исследователи определили трехмерную структуру фермента RelSeq из бактерии-стрептококка в комплексе с сигнальной молекулой pppGpp. Работа описывает механизм стабилизации белка при стрессе, что позволяет рассматривать его как мишень для новых противомикробных препаратов, однако поиск конкретных лекарственных соединений еще не начат.

Лаборатория
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Лаборатория

Роль фермента RelSeq в выживании бактерий

Бактерии используют белковые системы для адаптации к голоду, высоким температурам и воздействию антибиотиков. Ключевую роль здесь играет фермент RelSeq, который управляет концентрацией алармонов — молекул (p)ppGpp.

Эти вещества работают как "тревожный сигнал":

  • при стрессе RelSeq синтезирует большое количество (p)ppGpp;
  • сигнал переключает обмен веществ клетки на режим экономии;
  • рост бактерии приостанавливается, что позволяет ей пережить неблагоприятные условия.

Блокировка этого механизма делает микроорганизм уязвимым и лишает его способности защищаться от внешней среды или лекарств.

Как определяли структуру белка

Для изучения RelSeq ученые из Петербургского института ядерной физики НИЦ "Курчатовский институт" и СПбГУ применили метод рентгеноструктурного анализа. Исследователи выделили фермент из стрептококка, создали комплекс белка с молекулой pppGpp и вырастили кристаллы этого соединения.

Анализ структуры показал, что алармон pppGpp связывается одновременно с несколькими участками фермента — теми самыми, которые отвечают за синтез и разрушение сигнальной молекулы. Дополнительно использовали компьютерное моделирование, которое выявило гибкость RelSeq: его части могут смещаться относительно друг друга.

Результат анализа Значение для разработки лекарств
Связывание pppGpp с RelSeq повышает его стабильность Нарушение этой связи может отключить ответ бактерии на стресс
Определены конкретные точки связывания алармона Эти участки становятся мишенями для блокирующих препаратов
Отсутствие аналогов RelSeq у человека Снижает риск побочных эффектов при воздействии на фермент

Таким образом, работа позволила точно локализовать участки белка, которые определяют его работу и стабильность.

"Точность структуры белка критически важна, так как любое смещение атомов меняет понимание того, куда именно должно "прикрепиться" лекарство, чтобы заблокировать фермент", — подчеркнул биофизик Алексей Корнилов.

Где проходит граница вывода

Работа носит фундаментальный характер: авторы определили "карту" фермента и нашли уязвимые точки. Однако это еще не создание лекарства. На данный момент результаты позволяют только теоретически обосновать, где именно должен воздействовать препарат.

Для перехода к практике необходимы следующие этапы:

  • подбор молекул-ингибиторов с помощью компьютерного моделирования;
  • проверка этих соединений в лабораторных тестах на активность RelSeq;
  • испытания препаратов на живых культурах бактерий.

В материале не приводятся данные о проверке каких-либо конкретных химических веществ, способных блокировать фермент. Результаты опубликованы в International journal of Molecular Sciences.

Исследование добавило в научный оборот структурную модель комплекса RelSeq-pppGpp, что упрощает поиск веществ для борьбы с резистентными бактериями. Главным ограничением остается отсутствие экспериментально подтвержденных ингибиторов; следующим шагом станет компьютерный скрининг потенциальных лекарств.

Экспертная проверка: биофизик Алексей Корнилов
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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