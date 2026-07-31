Исследование Nature Astronomy показало высокую эффективность передачи энергии квазаром

Астрономы обнаружили следы мощного воздействия квазара на межгалактическую среду в скоплении галактик H1821+643. Исследование показало, что энергия сверхмассивной черной дыры передается окружающему газу значительно эффективнее, чем считалось ранее, что напрямую влияет на эволюцию целых галактических систем.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Телескоп в обсерватории

Объектом анализа стало скопление H1821+643 в состоянии, каким оно было около 3,5 миллиардов лет назад. В его центре находится радиотихий квазар — активная сверхмассивная черная дыра (СМЧД), поглощающая вещество и выделяющая колоссальное количество энергии в виде излучения и потоков газа.

Метод измерения турбулентности

Для сбора данных использовали космическую обсерваторию XRISM. Ее спектрометр Resolve позволил измерить скорость движения горячего газа по рентгеновскому излучению. Ученые сосредоточились на анализе линий высокоионизированного железа Fe XXV Heα, которые служат маркерами состояния среды.

Результаты показали высокую степень турбулентности: разброс скоростей движения газа составил около 300 км/с. В спокойных ядрах схожих скоплений этот показатель обычно не превышает 160 км/с. Чтобы локализовать источник возмущений, данные XRISM совместили с архивными снимками обсерватории Chandra. Выяснилось, что основной сигнал исходит из области от 65 до 326 тысяч световых лет от центра, что выводит зону влияния квазара далеко за пределы его родной галактики.

Астрофизик Алексей Руднев поясняет, что подобные измерения позволяют отличить локальные процессы внутри одной галактики от глобальных механизмов, которые перестраивают структуру всего скопления.

Энергетический баланс и влияние на космос

Авторы работы считают, что причиной хаотичного движения газа стали мощные ветры из окрестностей СМЧД. Эти потоки создают ударную волну, которая передает энергию межгалактической среде. Хотя сама волна быстро затухает в горячем газе, вызванная ею турбулентность сохраняется долгое время.

Расчеты показали, что квазар передает окружающему газу от 1% до 10% своей энергии. Это на два порядка выше предыдущих оценок, где эффективность передачи не превышала 0,01%. Такие цифры согласуются с современными теоретическими моделями эволюции галактик.

Работа, опубликованная в журнале Nature Astronomy, подтверждает, что активность черных дыр способна регулировать звездообразование и нагревать газ в масштабах всего скопления. Однако исследование базируется на одном конкретном объекте; для окончательного подтверждения универсальности этого механизма потребуются наблюдения за другими радиотихими квазарами.