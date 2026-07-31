Астрономы раскрыли главную загадку астероида Ниса, но его происхождение стало еще более необъяснимым

Астрономы впервые построили подробную трёхмерную модель астероида (44) Ниса и обнаружили, что это первый известный трехдольный астероид, обладающий собственным спутником. Результаты работы группы во главе с Кейт Минкер из обсерватории Лоуэлла опубликованы в препринте на arXiv. org; статья ещё не прошла рецензирование.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Астероид крупным планом

Как получали данные

Наблюдения проводили 15 февраля и 21 марта 2026 года инструментом SHARK-VIS на Большом бинокулярном телескопе (LBT), а также с 3 марта по 4 апреля 2026 года инструментом SPHERE на комплексе VLT.

Для реконструкции объёмной формы использовали архивные кривые блеска, полученные несколькими небольшими наземными телескопами. Комбинация высокоразрешающих снимков с фотометрическими данными позволила восстановить форму тела, которое ранее считалось вытянутым или двудольным.

Что узнали о Нисе

(44) Ниса — один из крупнейших астероидов редкого спектрального типа E. Такие тела ассоциируются с энстатитными хондритами и, вероятно, сформировались из вещества, близкого к строительному материалу планет земной группы. Эквивалентный сферический диаметр астероида составляет около 75 километров, период вращения — 6,42 часа.

На модели выделены восемь краевых вмятин и две впадины, которые интерпретируются как три доли, соединённые двумя перешейками, плюс пять кратеров ударов.

Поверхности всех долей не показывают разницы в цвете и альбедо, что указывает на единый состав. На проекционном расстоянии 170-180 километров от основного тела найден спутник диаметром около одного километра.

Гипотезы происхождения

Авторы рассматривают два сценария. При высокой плотности (более 3 г/см³) и наличии жесткого железистого ядра Ниса могла выжить после серии мощных столкновений либо являться обломком протопланеты.

Однако исследователи больше склоняются к варианту контактной тройной системы: три тела слились на низкой скорости. Этими телами могли стать фрагменты одного объекта, чья мантия была разорвана приливными силами при слишком близком сближении с другим крупным телом.

Астроном Павел Громов отмечает, что реконструкция формы по дискретным снимкам и кривым блеска даёт надёжную геометрию, но плотность и внутреннее строение остаются гипотетическими без прямой массы или резонансной динамики спутника.

Для выбора между сценариями необходимы уточнённые измерения массы (через движение спутника), дополнительные наблюдения в тепловом диапазоне и динамическое моделирование эволюции системы.

Экспертная проверка: астроном Павел Громов