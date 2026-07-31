Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Тюменской области обновляют 22 дорожных объекта в шести округах
Водоснабжение в Симферопольском районе ограничат из-за аварийно-ремонтных работ
В Санкт-Петербурге с 2 по 4 августа ограничат движение в семи районах
Студенты в Саранске превращают фасады зданий в открытую галерею
В Перми 1 августа ожидаются осадки до 40 мм и ветер скоростью 15 м/с
75 километров загадки: астероид Ниса оказался уникальным объектом с собственной луной
В Минске задержан мужчина, похитивший имущество пасынка своего знакомого
Мужчина в Минске получил штраф за покупку спиртного для несовершеннолетних
МЧС Казахстана обсуждает запрет гидроциклов и катеров в зонах пляжного отдыха

Астрономы раскрыли главную загадку астероида Ниса, но его происхождение стало еще более необъяснимым

Наука » Экология » Космос

Астрономы впервые построили подробную трёхмерную модель астероида (44) Ниса и обнаружили, что это первый известный трехдольный астероид, обладающий собственным спутником. Результаты работы группы во главе с Кейт Минкер из обсерватории Лоуэлла опубликованы в препринте на arXiv. org; статья ещё не прошла рецензирование.

Астероид крупным планом
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Астероид крупным планом

Как получали данные

Наблюдения проводили 15 февраля и 21 марта 2026 года инструментом SHARK-VIS на Большом бинокулярном телескопе (LBT), а также с 3 марта по 4 апреля 2026 года инструментом SPHERE на комплексе VLT.

Для реконструкции объёмной формы использовали архивные кривые блеска, полученные несколькими небольшими наземными телескопами. Комбинация высокоразрешающих снимков с фотометрическими данными позволила восстановить форму тела, которое ранее считалось вытянутым или двудольным.

Что узнали о Нисе

(44) Ниса — один из крупнейших астероидов редкого спектрального типа E. Такие тела ассоциируются с энстатитными хондритами и, вероятно, сформировались из вещества, близкого к строительному материалу планет земной группы. Эквивалентный сферический диаметр астероида составляет около 75 километров, период вращения — 6,42 часа.

На модели выделены восемь краевых вмятин и две впадины, которые интерпретируются как три доли, соединённые двумя перешейками, плюс пять кратеров ударов.

Поверхности всех долей не показывают разницы в цвете и альбедо, что указывает на единый состав. На проекционном расстоянии 170-180 километров от основного тела найден спутник диаметром около одного километра.

Гипотезы происхождения

Авторы рассматривают два сценария. При высокой плотности (более 3 г/см³) и наличии жесткого железистого ядра Ниса могла выжить после серии мощных столкновений либо являться обломком протопланеты.

Однако исследователи больше склоняются к варианту контактной тройной системы: три тела слились на низкой скорости. Этими телами могли стать фрагменты одного объекта, чья мантия была разорвана приливными силами при слишком близком сближении с другим крупным телом.

Астроном Павел Громов отмечает, что реконструкция формы по дискретным снимкам и кривым блеска даёт надёжную геометрию, но плотность и внутреннее строение остаются гипотетическими без прямой массы или резонансной динамики спутника.

Для выбора между сценариями необходимы уточнённые измерения массы (через движение спутника), дополнительные наблюдения в тепловом диапазоне и динамическое моделирование эволюции системы.

Экспертная проверка:
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Смелость перешла все границы: Потап в Юрмале заставил Пугачёву почувствовать себя неловко
Шоу-бизнес
Смелость перешла все границы: Потап в Юрмале заставил Пугачёву почувствовать себя неловко
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Военные новости
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Авто
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Последние материалы
Мужчина в Минске получил штраф за покупку спиртного для несовершеннолетних
МЧС Казахстана обсуждает запрет гидроциклов и катеров в зонах пляжного отдыха
В Кирове мигрант из спецреестра МВД будет выдворен из России за незаконное пребывание
Индия бросает вызов США: страна готовится стать второй мировой державой по аммиаку к 2030 году
В Краснодаре восстанавливают фасад и внутренний дворик Нового театра кукол
Власти Вологодской области отчитались о завершении девятого этапа реконструкции парка в Никольске
Исследование Nature Astronomy показало высокую эффективность передачи энергии квазаром
Повышенный АЛТ — тревожный сигнал? Специалисты объяснили, когда показатель действительно опасен для печени
В Кировской области обучают медицинский персонал работе с новыми цифровыми системами
В Нижнем Новгороде ограничат движение транспорта на трех участках набережной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.