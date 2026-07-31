Учёные нашли неожиданное доказательство: древние Homo были беспомощными с первых дней жизни

Антропологи обнаружили признаки младенческой беспомощности у древних гоминид Homo erectus и Homo floresiensis. Анализ останков показал, что предки людей начали рожать незрелых детей гораздо раньше, чем считалось ранее, что потребовало развития сложных механизмов социальной заботы.

Фото: commons.wikimedia by Werner Ustorf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Homo erectus, реконструкция, Музей естественной истории, Лондон

В основе исследования лежит изучение деформационной плагиоцефалии — асимметрии черепа. У современных людей она возникает в первые месяцы жизни из-за мягкости костей и привычки младенцев долго лежать на плоской поверхности при слабых мышцах шеи. У других приматов такая особенность практически отсутствует, так как их детеныши более развиты сразу после рождения.

Для установления нормы асимметрии группа ученых проанализировала 1504 черепа: 996 современных приматов и 508 людей. Затем исследователи изучили окаменелости древних людей с островов Ява и Флорес в Индонезии.

С помощью компьютерной томографии было установлено, что искривления голов у взрослых особей Homo erectus (возраст от 300 до 100 тысяч лет) и Homo floresiensis возникли именно в младенчестве, а не под давлением почвы после смерти.

Особый интерес представляет результат по человеку флоресскому. Объем его мозга составлял около 426 кубических сантиметров, что сопоставимо с мозгом шимпанзе или австралопитеков. Тот факт, что даже при малом размере мозга младенцы Homo floresiensis были беспомощны, означает, что эта черта закрепилась в роде Homo очень рано — как минимум от одного миллиона до 700 тысяч лет назад.

Антрополог Артём Климов отмечает, что наличие таких физиологических особенностей прямо указывает на высокую степень социальной организации древних людей. Длительный период выхаживания несамостоятельного потомства неизбежно требовал от группы взаимовыручки и совместной защиты детей от хищников.

Работа, опубликованная в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, уточняет сроки появления человеческого типа развития. Однако исследование основывается на косвенных признаках — деформациях костей, что не позволяет с абсолютной точностью восстановить все этапы развития младенцев того периода.

Экспертная проверка: антрополог Артём Климов