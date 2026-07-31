Сверхтонкие пленки из наночастиц упрощают очистку компонентов крови

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета разработали технологию создания пористых матриц из наночастиц с заданным размером ячеек. Новые мембраны упрощают очистку компонентов крови и сывороточных белков, а само производство становится безопасным для экологии.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Gregory F. Maxwell PGP:0xB0413BFA is licensed under GNU Free Documentation License Наночастицы

Главное отличие разработки — отказ от токсичных химических порообразователей. Вместо них исследователи применили гидроксиапатит. Этот природный минерал служит основным строительным материалом костей и зубов человека, поэтому он полностью биосовместим и не вредит окружающей среде.

"Применяемые сегодня изделия часто засоряются, а химические вещества, которые добавляют для создания пор, могут быть вредны для природы. В процессе производства эти токсичные реагенты попадают в сточные воды, а после утилизации самих фильтрующих материалов — в почву", — пояснила доцент кафедры химической кинетики и термодинамики СПбГУ Александра Пулялина.

Для создания материала наночастицы смешали с полимером. В итоге получилась сверхтонкая пленка толщиной от 50 до 100 микрометров.

Показатель Результат новой мембраны Эффективность задержки белка более 99,9% Скорость фильтрации жидкости в 5 раз выше традиционных аналогов Толщина пленки 50–100 микрометров

"Такие показатели критически важны для медицины и пищевой промышленности, где потери белка ведут к серьезным экономическим издержкам", — отметила руководитель проекта доцент Ольга Осмоловская.

Авторы подчеркивают: методика не требует дорогого оборудования и готова к промышленному внедрению.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова