Сверхтонкие пленки из наночастиц упрощают очистку компонентов крови

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета разработали технологию создания пористых матриц из наночастиц с заданным размером ячеек. Новые мембраны упрощают очистку компонентов крови и сывороточных белков, а само производство становится безопасным для экологии.
Главное отличие разработки — отказ от токсичных химических порообразователей. Вместо них исследователи применили гидроксиапатит. Этот природный минерал служит основным строительным материалом костей и зубов человека, поэтому он полностью биосовместим и не вредит окружающей среде.
"Применяемые сегодня изделия часто засоряются, а химические вещества, которые добавляют для создания пор, могут быть вредны для природы. В процессе производства эти токсичные реагенты попадают в сточные воды, а после утилизации самих фильтрующих материалов — в почву", — пояснила доцент кафедры химической кинетики и термодинамики СПбГУ Александра Пулялина.
Для создания материала наночастицы смешали с полимером. В итоге получилась сверхтонкая пленка толщиной от 50 до 100 микрометров.
|Показатель
|Результат новой мембраны
|Эффективность задержки белка
|более 99,9%
|Скорость фильтрации жидкости
|в 5 раз выше традиционных аналогов
|Толщина пленки
|50–100 микрометров
"Такие показатели критически важны для медицины и пищевой промышленности, где потери белка ведут к серьезным экономическим издержкам", — отметила руководитель проекта доцент Ольга Осмоловская.
Авторы подчеркивают: методика не требует дорогого оборудования и готова к промышленному внедрению.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.