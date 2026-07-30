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Планета скрыла возраст своих шрамов: модели заново объяснили гигантские рифты Венеры

Наука

Компьютерное моделирование показало, что гигантские рифтовые долины на Венерах могут формироваться прямо сейчас или прекратили расширение всего несколько десятков миллионов лет назад — незначительный срок по планетным меркам.

Венера
Фото: flikr.com by Kevin M. Gill, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Венера

Работа, опубликованная в Nature Geoscience, опирается на высокоточные трёхмерные симуляции и сравнение их с радаровыми данными станции "Маджеллан" (начало 1990-х). Результат усиливает свидетельства в пользу геологической активности планеты, но сам по себе является прогнозом модели, а не прямым наблюдением современного движения.

Венера по размеру и составу похожа на Землю, но не имеет плиточной тектоники в земном понимании. Её кора всё равно может растягиваться и трескаться под действием поднимающегося из недр тепла. На поверхности это создаёт рифтовые системы длиной до 10 тыс. км — наподобие Восточноа Восточноафриканской рифтовой зоны, но в сотни раз больше. Долгое время учёные считали, что главные рифты сформировались более 100 млн лет назад. Определить их возраст снимками сложно: без океанов и осадков древние и молодые рельефы выглядят почти одинаково.

Группа под руководством геодинамика Тараса Герья (ETH Zürich) создала первые высокорозвитые 3D-модели развития венерианских рифтов. Предыдущие расчёты были в основном двумерными и упрощённо описывали кору и мантию. Авторы — магистрант Си Ян и Анна Гюльхер — отследили, как меняется форма бортов рифта (подъёмов по бокам долины) со временем. Пока растяжение активно или только что прекратилось, борты остаются широкими и крутыми; затем они медленно оседают и сглаживаются. На Земле их бы также стерла эрозия, на Венерах же основной фактор — вязкая релаксация коры.

Сравнение моделей с картами "Маджеллана" выявило несколько регионов — Ганис-Хасма, Дали-Хасма, Девана-Хасма — где борты рифтов широки и высоки, что по модели соответствует молодому или всё ещё активному этапу. Симуляции указывают на скорость расширения 3-10 см в год, сравнимую с движением некоторых литосферных плит на Земле. При этом плиточной тектоники не требуется: достаточно напряжения от поднимающихся горячих потоков в мантии, чтобы разрывать жёсткую кору на огромных участках.

"Результаты помогают лучше оценить тектоническую активность на Венере", — отметил Герья.

Полученные формы рифтов задают чёткие цели для будущих миссий: орбитера EnVision (пуск запланирован на ноябрь 2031 г.), станций VERITAS и DAVINCI NASA. Их инструменты смогут проверить, продолжается ли деформация прямо сейчас.

Геолог Алексей Трофимов обращает внимание, что совпадение формы рельефа с моделью — сильный аргумент, но не прямое доказательство современного движения. Модель опирается на параметры вязкости и температуры мантии, которые для Венеры известны приблизительно. Независимое подтверждение дадут только повторные высокоточные измерения рельефа с интервалом в несколько лет или детекция сейсмической активности.

Таким образом, работа уточняет: Венера, вероятно, геологически жива, и её крупнейшие рифты могут быть моложе, чем считалось. Главное ограничение — вывод основан на компьютерном эксперименте, а не на зафиксированном смещении поверхности. Дальнейшая проверка потребует данных новых миссий, способных зафиксировать деформацию в реальном времени.

Экспертная проверка: геолог Алексей Трофимов
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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