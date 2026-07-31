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Призрачные предки: в ДНК всех современных людей нашли гены неизвестного вида

Наука

Группа исследователей разработала математическую модель TRACE, которая обнаружила следы неизвестных гоминид в геномах всех современных людей. Работа позволяет выявить присутствие так называемых "призрачных предков" без использования окаменелостей, однако полученные данные требуют подтверждения иными методами анализа или находками древней ДНК.

ДНК
Фото: PublicDomainPictures.net by Виталий Смолыгин, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ДНК

Как работает метод TRACE

Основная сложность поиска древних родственников заключается в отсутствии образцов ДНК многих вымерших групп. Традиционно ученые сравнивают геном современного человека с сохранившимися образцами неандертальцев или денисовцев. Чтобы найти тех, чьи останки не сохранились, Юлин Чжан из Калифорнийского университета в Беркли и Арджун Бидданда из Университета Джонса Хопкинса создали метод TRACE (Tracking Archaic Contributions via ARG Estimation).

Метод опирается на тот факт, что современный геном состоит из тысяч коротких участков кода, которые перемешиваются при каждом поколении. По сути, это совокупность генеалогических деревьев. Большинство этих ветвей сходятся у общего предка 100-200 тысяч лет назад. Однако фрагменты ДНК от сильно отличающихся популяций создают в дереве необычно длинные ветви. Модель TRACE ищет именно такие "вытянутые" участки, которые служат сигнатурой архаичного происхождения.

"Генетический анализ позволяет обнаружить присутствие чужеродных фрагментов даже тогда, когда у нас нет физического образца ДНК этого вида для прямого сравнения", — отметил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Что обнаружили в геномах

Исследователи проанализировали 503 современных генома из разных точек мира. Результаты подтвердили, что около 2% ДНК людей неафриканского происхождения принадлежит архаичным линиям. Из этого объема примерно половина совпадает с данными по неандертальцам, а небольшая часть — с денисовцами.

Остальные 0,5-1% (в зависимости от популяции) принадлежат линии, которая не совпадает ни с одним из ранее секвенированных геномов. Этот "призрачный" предок обнаружился во всех изученных группах населения Земли. По расчетам авторов, эта ветвь отделилась от общего ствола более 500 тысяч лет назад — примерно в то же время, когда появились неандертальцы и денисовцы.

Источник ДНК Статус подтверждения
Неандертальцы / Денисовцы Подтверждено через прямое сравнение с окаменелостями
"Призрачные предки" Выявлено математически по структуре деревьев (окаменелостей нет)

Таблица показывает разницу между прямой идентификацией вида и статистическим выводом о его существовании.

Где проходит граница вывода

Особый интерес вызвали участки ДНК, которые ранее считались уникально человеческими, так как в них отсутствовали гены неандертальцев и денисовцев. Модель TRACE показала, что именно там скрыты следы "призрачных" предков. Один из таких регионов расположен рядом с геном FOXP2, который отвечает за развитие речи.

Однако работа носит расчетный характер. Поскольку исследование основано на математическом моделировании современных данных, существует риск ложноположительных результатов. Чтобы окончательно подтвердить существование новой линии, требуются либо иные вычислительные методы, либо обнаружение древней ДНК в субсахарской Африке, что маловероятно из-за условий сохранности биоматериалов.

Для уточнения статуса "призраков" необходимо проверить степень их сходства с неандертальцами и денисовцами. Если дистанция до всех трех групп будет одинаково велика, можно будет утверждать, что этот вид был равноправной сестринской группой по отношению к ним.

Работа расширяет понимание эволюции человека, указывая на более сложную сеть скрещиваний, чем считалось ранее. Главным ограничением остается отсутствие физических образцов ДНК неизвестного вида. Дополнительная проверка через альтернативные алгоритмы анализа позволит понять, является ли обнаруженная сигнатура реальным предком или ошибкой модели. Подробности исследования опубликованы в журнале Science.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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