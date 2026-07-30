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Галилео Галилей принял кольца Сатурна за дополнительные спутники планеты

Наука » Экология » Космос

Астроном Галилео Галилей зафиксировал наличие колец у Сатурна при наблюдениях 30 июля 1610 года. Этот результат позволил впервые доказать, что планеты могут обладать кольцевыми системами, хотя в тот момент автор неверно интерпретировал увиденное.

Сатурн
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сатурн

Галилей использовал телескоп для визуального наблюдения за планетой. Из-за ограниченного разрешения прибора он принял кольца за два дополнительных спутника или боковые выступы самого Сатурна. Лишь спустя столетия астрономы установили, что эти структуры состоят из частиц льда и камня, которые вращаются вокруг планеты.

Учёный-физик Дмитрий Лапшин поясняет, что оптические приборы того времени не позволяли разделить кольца и диск планеты, из-за чего изображение выглядела как единое целое с "ушками" по бокам.

Наблюдение Галилея изменило представление о многообразии небесных тел. Позже выяснилось, что Сатурн не уникален: кольца, хотя и менее заметные, есть также у Юпитера, Урана и Нептуна.

Работа Галилея зафиксировала факт существования структуры вокруг планеты, но не позволила определить её физическую природу и точную форму. Для понимания состава колец потребовались данные более совершенных телескопов и зондов.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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