Миллионы лет в камне: обычные экскременты внезапно раскрыли тайну саблезубых тигров

Палеонтологи используют окаменелые экскременты древних животных, называемые копролитами, чтобы восстановить рацион вымерших видов. Эти находки позволяют понять, какие животные были хищниками и кого именно они охотили миллионы лет назад.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Археолог

Копролиты образуются в тех случаях, когда органические отходы быстро оказываются погребены под слоем осадочных пород. Это предотвращает гниение: вместо разложения происходит минерализация, при которой органическое вещество заменяется минералами, превращая объект в камень.

Основная ценность таких ископаемых заключается в наличии непереваренных остатков пищи. Внутри окаменелостей часто сохраняются фрагменты костей и зубы жертв, что дает прямые улики о пищевых цепочках прошлого.

Например, анализ копролитов саблезубых кошек показал наличие останков молодых ленивцев. Это уточняет представление об охотничьих привычках хищника, который обладал клыками длиной до 28 сантиметров.

Зоолог Дмитрий Мельников поясняет, что идентификация владельца копролита часто затруднена, так как форма и состав экскрементов могут быть схожи у разных видов. Именно поэтому внутреннее содержимое fossils считается более надежным маркером для определения диеты.

Изучение копролитов помогает заполнить пробелы в понимании экосистем древности, хотя ученым по-прежнему сложно с абсолютной точностью связать конкретный образец с отдельным экземпляром животного без сопутствующих находок скелета.

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников