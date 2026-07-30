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Последняя трапеза ихтиозавра шокировала ученых: внутри нашли крылатую рептилию птерозавра

Наука » Полезно знать

Окаменевшие останки летающего ящера, обнаруженные внутри желудка древнего морского хищника, перевернули представления ученых о пищевых цепочках мелового периода. Находка, сделанная при изучении скелета ихтиозавра вида Platypterygius australis в Австралии, стала первым вещественным доказательством того, что обитатели океана охотились на крылатых рептилий.

Древний ихтиозавр
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Древний ихтиозавр

Анализ содержимого желудка

Семиметровый скелет морской рептилии был найден на месте бывшего внутреннего моря Эроманга. Чтобы исследовать окаменевшее "меню" ящера, палеонтологи применили нейтронную томографию. Метод позволил рассмотреть структуру костей внутри породы, не вскрывая образец.

Помимо стандартного рациона вроде рыбы, в желудке ящера нашли фрагменты нижней челюсти птерозавра. Как и в случае со случайными находками древних костей, детальный анализ стал возможен только благодаря современным технологиям.

"Современные методы сканирования позволяют видеть то, что невозможно заметить при обычном визуальном осмотре. Мы буквально просвечиваем историю, восстанавливая события, которые происходили сотни миллионов лет назад в доисторических озерах и морях", — пояснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Охотник или падальщик

Обнаружение костей крылатого существа внутри ихтиозавра ставит вопрос о характере их взаимодействия. Далеко не факт, что морской хищник целенаправленно ловил добычу в воздухе.

Вероятно, птерозавр оказался в воде случайно, либо ихтиозавр нашел уже мертвую тушу на поверхности. Если исследования эмбрионов и их развития дают понимание роста особей, то пищевое поведение — это ключ к выживанию целого вида. Способность питаться падалью могла быть адаптацией, позволявшей виду процветать при нехватке добычи.

"В природе нет четкого разделения на охотников и тех, кто питается останками. Если организму нужно выжить в суровых условиях, он использует любой ресурс. Такая гибкость поведения — признак высокоадаптивного вида, умеющего приспосабливаться к меняющейся среде", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Драматичный финал морского гиганта

Сам ихтиозавр погиб не от старости. Следы на его позвонках указывают на атаку плиозавра — более крупного и агрессивного морского хищника. Глубокие проколы свидетельствуют о мощном укусе.

В истории жизни на Земле цепочки хищничества часто оказывались короткими, что напоминает причудливые ошибки эволюции, когда даже специализированные существа становились добычей. Впрочем, многие теории, касающиеся генетических связей, продолжают разрабатываться в лабораториях.

"Мы видим закон джунглей в действии: тот, кто сегодня ест небольших существ, завтра сам оказывается на обеденном столе у гиганта. Экологическая пирамида мелового периода была крайне жесткой структурой, где у каждого вида была своя роль, часто заканчивающаяся внезапным концом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-биолог Аркадий Кузнецов.

Характеристика Значение
Вид-жертва (ихтиозавр) Platypterygius australis
Размах крыльев птерозавра Около 4 метров
Основной метод исследования Нейтронная томография
Хищник, атаковавший ихтиозавра Kronosaurus queenslandicus

Ответы на популярные вопросы о древних обитателях

Была ли охота ихтиозавров на птерозавров типичной?

Данных недостаточно, чтобы говорить о регулярной практике. Пока это единичная зафиксированная находка.

Где были найдены останки?

В австралийском штате Квинсленд, на территории, которая в меловой период была частью моря.

Как удалось изучить желудок ящера, не повредив его?

Ученые использовали современные методы нейронной томографии, создающие 3D-модель содержимого сквозь камни.

Почему ихтиозавр не является единственным хищником в этой истории?

Сам хищник погиб от зубов еще более крупного водного обитателя — плиозавра, оставившего следы на позвонках.

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Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, биолог Андрей Ворошилов, биолог-эколог Аркадий Кузнецов
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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