Беременность после CAR-T-терапии: исследователи зафиксировали рождение восьми здоровых младенцев

Международная группа исследователей зафиксировала 14 случаев успешного протекания беременности у 13 женщин с аутоиммунными заболеваниями после терапии CAR-T-лимфоцитами. Результаты работы, опубликованной в The New England Journal of Medicine, показывают отсутствие рецидивов болезней у матерей и нормальное развитие плода.

Фото: unsplash.com by Ryan Franco is licensed under Free to use under the Unsplash License Беременность

В основу исследования легли данные пациенток в возрасте от 17 до 35 лет. Большинство из них страдали системной красной волчанкой (8 человек), также были зафиксированы случаи системной склеродермии и сочетания нескольких аутоиммунных патологий. Все зачатия произошли спонтанно, без применения репродуктивных технологий.

Метод CAR-T-терапии предполагает модификацию собственных Т-лимфоцитов пациента для уничтожения В-лимфоцитов, которые при аутоиммунных процессах вырабатывают вредные антитела. До начала лечения женщины получали циклофосфвамид и флударабин в дозах, которые, по мнению авторов, не влияют на фертильность.

Анализ исходов показал следующее:

8 здоровых детей родились в 2025–2026 годах;

5 женщин оставались беременными на момент подготовки статьи;

одна беременность была прервана по личным причинам.

Средний срок родов составил 37 недель. Средняя масса новорожденных — 2995 граммов, рост — 49,75 сантиметра, показатель по шкале Апгар — 10 баллов. В крови детей CAR-T-лимфоциты не обнаружились, уровни иммуноглобулинов G и В-лимфоцитов соответствовали физиологической норме.

Биолог Андрей Ворошилов отмечает, что отсутствие модифицированных клеток в организме ребенка подтверждает безопасность метода для плода, так как терапия воздействует на иммунную систему матери, не вызывая генетических или системных изменений у потомства.

Среди матерей рецидивов основного заболевания зафиксировано не было. Почти все женщины обходились без лекарств либо принимали гидроксихлорохин в профилактических целях. Единственный случай осложнения — преэклампсия с признаками задержки жидкости в почках, что потребовало назначения такролимуса после родов.

Результаты работы уточняют профиль безопасности CAR-T-терапии при аутоиммунных заболеваниях, указывая на возможность благополучного вынашивания детей. Однако исследование охватило ограниченную группу пациенток; для окончательных выводов о долгосрочной безопасности авторы предлагают создать специальный регистр беременностей.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов