Разработка металлоорганического каркаса сокращает габариты оборудования для фильтрации воды

Материаловеды из Сучжоуского университета разработали способ ускорить очистку воды от радиоактивного трития с помощью специального пористого покрытия. Добавление металлоорганического каркаса в ректификационные колонны увеличило эффективность разделения изотопов более чем в семь раз, что позволяет сократить габариты оборудования и время обработки воды.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Фильтрация воды

Тритий представляет собой радиоактивный изотоп водорода. Главная сложность его удаления заключается в том, что он образует прототритиевую воду (HTO), которая по физическим свойствам почти не отличается от обычной воды и легко смешивается с ней. Сейчас основным методом очистки является ректификация — многократное испарение и конденсация смеси в высоких колоннах. Поскольку разница в температурах кипения H 2 O и HTO минимальна, процесс требует огромных энергозатрат и времени.

Механизм ускорения разделения

Группа под руководством Шуао Вана (Shuao Wang) нанесла на металлические насадки колонны тонкий слой металлоорганического каркаса NH 2 -MIL-101(Cr). Этот материал обладает высокой пористостью, что резко увеличивает площадь контакта между жидкой и паровой фазами.

С помощью моделирования методом функционала плотности исследователи установили, что покрытие не просто служит подложкой, а активно участвует в обмене атомами водорода. В структуре материала работают два пути переноса: через кластеры хрома и через аминогруппы (NH 2 -). Последние создают сеть водородных связей, по которой атомы трития и протия перемещаются быстрее. Сравнение с другими каркасами показало, что именно вариант с аминными группами обеспечивает максимальный результат.

Учёный-химик Илья Сафронов поясняет, что использование металлоорганических каркасов позволяет создать высокоупорядоченную среду на молекулярном уровне, где специфические функциональные группы работают как своего рода «проводники» для атомов водорода, облегчая их переход из одной фазы в другую.

Результаты и ограничения

Добавление всего 1,2% по массе вещества NH 2 -MIL-101(Cr) привело к следующим изменениям:

Удельная площадь поверхности колонки выросла в 32 раза: с 0,058 до 1,842 м²/г.

Эффективность разделения (в единицах теоретических тарелок) увеличилась в 7,3 раза.

Это означает, что для достижения прежней степени очистки высоту слоя насадки в колонне можно уменьшить примерно в семь раз.

Работа подтверждает эффективность использования NH 2 -MIL-101(Cr) в лабораторных условиях и при моделировании. Однако авторы не приводят данных о долговечности такого покрытия при длительной эксплуатации в реальных промышленных установках, где воздействие радиации и агрессивных сред может изменить структуру каркаса.

Экспертная проверка: учёный-химик Илья Сафронов