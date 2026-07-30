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Окаменелость возрастом 210 млн лет раскрыла тайну неизвестного мира динозавров Гондваны

Наука » Полезно знать

Окаменелости, найденные на острове Спурвинг в Зимбабве, заставили ученых пересмотреть устоявшиеся представления о климате и животном мире позднего триаса. Обнаружение нового вида древнего ящера, обитавшего здесь около 210 миллионов лет назад, доказывает, что Гондвана не была домом для однотипных сообществ, как считалось ранее.

Динозавры
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Динозавры

Новый вид из глубины веков

Найденный образец, получивший научное название Musango matusadonaensis, представляет собой раннего завроподоморфа. Эти ящеры — далекие предки гигантских травоядных, хотя сам "мусанго" был куда скромнее: его длина составляла около 4,5 метров, а вес — всего 222 килограмма.

Анализ останков, включающих кости конечностей, ребра и позвонки, позволил установить возраст ящера на момент гибели: животному было около восьми лет.

Интересно, что скелет хранит следы серьезного повреждения или болезни. Кости указывают на признаки заживления, что доказывает невероятную жизнеспособность существ той эпохи.

Подобные адаптивные механизмы позволяли древним пресмыкающимся выживать в жестких условиях изменчивой среды, что роднит их с нынешними теплокровными хищниками, способными долгое время обходиться без пищи.

"Обнаружение особняком стоящих видов в таких конкретных точках помогает нам понять, как именно развивались организмы после глобальных катастроф. Мы видим, что даже в условиях относительно стабильных экосистем случались резкие скачки в адаптации", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Локальные миры древней Гондваны

Долгое время считалось, что фауна позднего триаса на территории современной Африки была довольно скучной и однообразной. Однако открытие Musango matusadonaensis в паре с находкой древнего представителя этой группы возрастом 230 миллионов лет меняет картину.

Становится очевидно, что на юге концентрация видов была выше, чем предполагали до сих пор. Это создает новую палеоэкологическую карту региона, где сосуществовали совершенно разные сообщества.

"Изучение таких находок дает нам ключ к пониманию генетической изменчивости. Мы можем видеть, как менялись признаки, если сопоставить их с методами, которыми сегодня пользуются при манипуляциях с эмбрионами птиц для воссоздания облика их предков", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-химик Илья Сафронов.

Характеристика Значение для Musango matusadonaensis
Ориентировочный вес 222 кг
Возраст гибели Около 8 лет
Длина тела 4,5 метра

Несмотря на успех, палеонтологи признают: данных для детальной реконструкции пищевых цепей пока не хватает. Все выводы строятся на изучении разрозненных экземпляров, что делает современные гипотезы предварительными. Необходимо расширение географического поиска, чтобы подтвердить теорию о высокой провинциальности фаун того периода.

"Любая находка — это лишь пазл, а не вся картина целиком. Пока мы лишь предполагаем, как эти животные взаимодействовали с окружением, ведь для анализа экосистем нам нужны не отдельные скелеты, а данные о плотности популяций", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о динозаврах

Почему важно находить именно новые виды, а не просто изучать старые?

Каждый новый вид доказывает, что мир древних животных был сложнее и богаче, чем казалось ученым десятилетия назад.

Мог ли Musango matusadonaensis сосуществовать с другими травоядными?

Да, находки подтверждают, что на территории одного континента в триасе могли обитать несколько различных видов со схожим типом питания, разделяя общую территорию.

Почему ученые часто делают выводы на основе одного экземпляра?

Окаменелости такого возраста крайне редко сохраняются в целостности. Даже единственный скелет дает огромный объем данных, который невозможно было получить ранее.

Могут ли травмы на костях сказать что-то об интеллекте динозавра?

Нет, следы заживления говорят лишь о сильной иммунной системе и поведении сородичей, которые, возможно, способствовали выживанию раненого, но не свидетельствуют о высоком уровне интеллекта.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, учёный-химик Илья Сафронов, биолог-эколог Аркадий Кузнецов
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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