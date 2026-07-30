Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Луганске предупредили о перебоях в подаче воды 30 июля
Янтарное солнце в стеклянной банке: секрет консервированной дыни с цитрусовой ноткой
Беспилотный катер начнет перевозить документы на выборах в Архангельской области
Фекальное загрязнение воды обнаружено на пяти популярных пляжах Петрозаводска
Пустыни, зелень и море: чем Оман покоряет туристов, уставших от отдыха в ОАЭ
Меньше зависимости от поставщиков: в Бородино освоили выпуск механизма для вагонов
В загранпаспортах РФ с 2027 года уберут сведения о детях и устаревшие графы
Россия и Китай объединили данные о леопардах в рамках нового трансграничного резервата
Кузбасс вошел в пятерку российских регионов с самым высоким объемом коммерческих кредитов

В пещере Холе-Фельс нашли миниатюрные фигурки куропаток возрастом 40 тысяч лет

Наука

Археологи Тюбингенского университета во главе с Николасом Конрадом обнаружили в пещере Холе-Фельс (Швабский Альб, Германия) новые фигурки животных возрастом около 40 тысяч лет. В слоях ориньякской культуры, оставленной первыми кроманьонцами в Европе, найдены крошечные детализированные изображения куропаток, вырезанные из бивня мамонта.

Люди в пещере у костра
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Люди в пещере у костра

Раскопки велись в хорошо известном палеолитическом памятнике, где ранее уже изымали венеровидную статуэтку, фаллическую фигурку из рога бизона, изображение водоплавающей птицы, костяную флейту, выпрямитель для витья веревок и фигурки выдры, медведя или льва. Новые находки пополняют уникальную коллекцию древнейшего декоративного искусства, созданного современными людьми сразу после их прихода в Европу.

Как проводились работы

Исследователи выкапывали культурные отложения, датируемые ориньякской археологической культурой (примерно 43-35 тысяч лет назад). Этот период соответствует расселению Homo sapiens по Европе и замещению неандертальцев. Фигурки куропаток найдены в стратиграфическом контексте, позволяющем надежно связать их с деятельностью кроманьонцев. Материал — бивень мамонта — традиционен для верхнепалеолитического искусства Швабского Альба: он плотный, хорошо поддается обработке и сохраняется в пещерных отложениях.

Что это меняет

Находка расширяет спектр известных сюжетов раннего палеолитического искусства. Раньше в Холе-Фельс преобладали изображения крупных млекопитающих и водоплавающих птиц. Кuropатки — мелкие птицы, обитающие в открытых ландшафтах; их изображение требует хорошего наблюдательного опыта и навыка микрoreзьбы. Размер артефактов (они описаны как "крошечные") указывает на высокий уровень технологической подготовки автора или авторов.

Археолог Павел Синицын отмечает, что появление новых миниатюрных фигурок в уже изученном памятнике показывает: даже многократно раскопанные слои могут давать неожиданные находки при тщательной промойке грунта и внимательной сортировке мелких фракций.

Главное ограничение

Материал не уточняет, к какому именно горизонту внутри ориньяка относятся фигурки и были ли они задепонированы одновременно или в разное время. Функциональное назначение — ритуальное, игровое, обучающее или декоративное — остаётся гипотезой: прямых следов использования на подобных миниатюрах зафиксировать практически невозможно. Для уточнения хронологии и контекста потребуются дополнительные радиоуглеродные датировки и анализ микроочистков с поверхности артефактов.

Экспертная проверка: археолог Павел Синицын
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Еда и рецепты
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
В Брянске реставрируют городскую усадьбу середины XIX века на улице Красноармейской
Брянская область
В Брянске реставрируют городскую усадьбу середины XIX века на улице Красноармейской
Цена заманивает покупателей: Tenet T4L выходит против дорогих кроссоверов с прошлым Chery
Авто
Цена заманивает покупателей: Tenet T4L выходит против дорогих кроссоверов с прошлым Chery
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Последние материалы
Россия и Китай объединили данные о леопардах в рамках нового трансграничного резервата
Кузбасс вошел в пятерку российских регионов с самым высоким объемом коммерческих кредитов
В Тюмени ищут волонтеров для укрепления дамб из-за паводка
Розовые рубашки для мальчиков в школе Карасайского района вызвали недовольство родителей
В Рязани раскрыли, сколько ещё прослужит Солотчинский мост
Промышленное производство в Кировской области упало на 12% за год
Анита Цой выступит на фестивале Русское лето в Орле
Три района Владивостока временно останутся без света: график отключения
В пещере Холе-Фельс нашли миниатюрные фигурки куропаток возрастом 40 тысяч лет
Мы влюблённые друг в друга: Пугачёва и Галкин* раскрыли секрет своего брака в Юрмале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.