В пещере Холе-Фельс нашли миниатюрные фигурки куропаток возрастом 40 тысяч лет

Археологи Тюбингенского университета во главе с Николасом Конрадом обнаружили в пещере Холе-Фельс (Швабский Альб, Германия) новые фигурки животных возрастом около 40 тысяч лет. В слоях ориньякской культуры, оставленной первыми кроманьонцами в Европе, найдены крошечные детализированные изображения куропаток, вырезанные из бивня мамонта.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Люди в пещере у костра

Раскопки велись в хорошо известном палеолитическом памятнике, где ранее уже изымали венеровидную статуэтку, фаллическую фигурку из рога бизона, изображение водоплавающей птицы, костяную флейту, выпрямитель для витья веревок и фигурки выдры, медведя или льва. Новые находки пополняют уникальную коллекцию древнейшего декоративного искусства, созданного современными людьми сразу после их прихода в Европу.

Как проводились работы

Исследователи выкапывали культурные отложения, датируемые ориньякской археологической культурой (примерно 43-35 тысяч лет назад). Этот период соответствует расселению Homo sapiens по Европе и замещению неандертальцев. Фигурки куропаток найдены в стратиграфическом контексте, позволяющем надежно связать их с деятельностью кроманьонцев. Материал — бивень мамонта — традиционен для верхнепалеолитического искусства Швабского Альба: он плотный, хорошо поддается обработке и сохраняется в пещерных отложениях.

Что это меняет

Находка расширяет спектр известных сюжетов раннего палеолитического искусства. Раньше в Холе-Фельс преобладали изображения крупных млекопитающих и водоплавающих птиц. Кuropатки — мелкие птицы, обитающие в открытых ландшафтах; их изображение требует хорошего наблюдательного опыта и навыка микрoreзьбы. Размер артефактов (они описаны как "крошечные") указывает на высокий уровень технологической подготовки автора или авторов.

Археолог Павел Синицын отмечает, что появление новых миниатюрных фигурок в уже изученном памятнике показывает: даже многократно раскопанные слои могут давать неожиданные находки при тщательной промойке грунта и внимательной сортировке мелких фракций.

Главное ограничение

Материал не уточняет, к какому именно горизонту внутри ориньяка относятся фигурки и были ли они задепонированы одновременно или в разное время. Функциональное назначение — ритуальное, игровое, обучающее или декоративное — остаётся гипотезой: прямых следов использования на подобных миниатюрах зафиксировать практически невозможно. Для уточнения хронологии и контекста потребуются дополнительные радиоуглеродные датировки и анализ микроочистков с поверхности артефактов.