Природный фильтр: губка в форме куриной почки удаляет тяжелые металлы из воды

Исследователи из Испании обнаружили, что вид морских губок Chondrosia reniformis (известный как "губка в форме куриной почки") может эффективно выживать в загрязненных водах портов и очищать их. Работа, опубликованная в журнале Frontiers in Marine Science, показывает потенциал использования этих организмов для восстановления экосистем в промышленных гаванях.
Морские губки работают как природные фильтры: они пропускают через себя тысячи литров воды в день, удаляя из неё тяжелые металлы, вирусы, патогенные бактерии и органические частицы. Этот процесс не только очищает среду, но и возвращает питательные вещества в пищевую цепочку, создавая Additionally убежища для мелких рыб и ракообразных.
Чтобы определить самый устойчивый вид, команда ученых провела эксперимент в рекреационном порту Марина-Паламос (провинция Жирона). Исследователи отобрали пять видов губок с разными анатомическими признаками и составом внутренних микробов. После подготовки в лабораторных условиях 42 особи были закреплены на керамических пластинах и размещены на искусственных рифах из металлических сеток, покрытых карбонатом кальция.
Результаты 455-дневного мониторинга показали значительный разрыв в выживаемости. Губка C. reniformis оказалась наиболее устойчивой: до конца периода наблюдения дожили 91,7% особей. Остальные виды — Crambe crambe, Scalarispongia scalaris и Ircinia oros - постепенно уменьшались в размерах и погибли в срок от 20 до 165 дней.
Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что успех этого вида связан с его способностью к активной адаптации. В отличие от многих собратьев, эта губка может буквально "переползать" в более благоприятные условия при ухудшении среды или конкуренции, а также быстро наращивать популяцию за счет бесполого размножения делением.
Данный эксперимент подтверждает высокую толерантность C. reniformis к портовым загрязнениям, однако работа пока не дает точных количественных данных о том, какой объем токсинов может нейтрализовать одна популяция в реальных масштабах города. В следующих исследованиях авторы намерены изучить микробиом губок, чтобы понять, какие именно бактерии внутри тканей помогают им выдерживать воздействие химикатов.
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