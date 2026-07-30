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Личинки комаров-коретр погружаются на глубину до 258 метров

Наука » Экология » Природа

Исследование выявило механизм, позволяющий личинкам комаров-коретр вида Chaoborus edulis погружаться на глубину до 258 метров. Работа объясняет, как специализированные воздушные мешки противодействуют высокому давлению, которое обычно приводит к коллапсу дыхательной системы насекомых. Результаты показывают разную степень устойчивости к давлению у разных видов рода Chaoborus, но пока не раскрывают все причины эффективности этого механизма именно у C. edulis.

Озеро с комарами на рассвете
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Озеро с комарами на рассвете

Проблема давления для насекомых

Большинство насекомых не способны жить на больших глубинах из-за устройства дыхательной системы. Воздух доставляется к органам через систему трахей — разветвленных канальцев, пронизывающих тело. При погружении на многометровую глубину давление воды приводит к схлопыванию этих каналов. Хитиновый экзоскелет не обеспечивает достаточной жесткости для защиты внутренних воздухоносных полостей от сжатия.

Механизм работы воздушных мешков

Личинки комаров-коретр используют трахейные пузыри — специальные воздушные мешки для управления плавучестью. В случае с видом C. edulis, обитающим в озере Малави, этот механизм позволяет совершать суточную миграцию: днем личинки уходят на глубину более 200 метров, чтобы избежать хищников-рыб, а ночью поднимаются к поверхности.

Строение этих мешков состоит из чередующихся полос кутикулы и резилина — эластичного белка. Резилин позволяет менять объем воздушного резервуара при изменении кислотности среды. Благодаря этому личинки регулируют свою глубину по принципу работы балластных цистерн подводной лодки.

"Резилин работает как пружина, накапливая потенциальную энергию. В данном случае его эластичность в сочетании с определенной геометрией мешка позволяет системе сопротивляться внешнему давлению", — отметил биофизик Алексей Корнилов.

Сравнение устойчивости видов

В работе, опубликованной в журнале Science, авторы сравнили критическое давление для разных представителей рода Chaoborus. Эксперименты показали существенную разницу в пределе прочности дыхательной системы:

Вид личинки Глубина схлопывания (экспериментальная)
C. americanus ~ 16 м
C. pallidipes ~ 114 м
C. edulis ~ 560 м

Установлено, что устойчивость к давлению у C. edulis не является врожденной — жесткость воздушных мешков увеличивается с каждой линькой по мере роста личинки. Морфологически их мешки уже и менее изогнуты по сравнению с другими видами, что делает их более жесткими при погружении.

Граница вывода и ограничения

Работа подтверждает, что регулятор плавучести одновременно выполняет функцию защиты от давления. Однако исследование фиксирует факт устойчивости, но не объясняет до конца, почему именно такая конфигурация резилина и кутикулы у C. edulis работает эффективнее, чем у близких видов.

Кроме того, экспериментальный предел в 560 метров превышает зафиксированные в природе погружения (до 258 метров). Это означает, что физический запас прочности системы выше реальных потребностей организма в текущих условиях среды.

Дальнейшие проверки должны быть направлены на детальный анализ биохимического состава резилина у разных видов коретр. Подробности исследования доступны в первоисточнике исследования.

Экспертная проверка: биофизик Алексей Корнилов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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