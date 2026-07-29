Специалисты из Тайваня изучили влияние препаратов от диабета на рак груди

Прием глифлозинов снижает риск отдаленных метастазов рака груди на 33% у пациенток с сахарным диабетом второго типа. Результаты эмуляционного исследования, опубликованного в журнале eClinicalMedicine, указывают на защитный эффект препаратов в отношении печени, легких и костей, но работа пока не подтверждает влияние на метастазы в головной мозг.
Исследование провели ученые из Медицинского университета Национальной обороны Тайваня под руководством Ли Чо-Хао (Cho-Hao Lee). Авторы использовали данные глобальной сети TriNetX, проанализировав сведения о 18 317 пациентках с раком молочной железы, диабетом второго типа и перенесенной мастэктомией.
Для чистоты сравнения исследователи сформировали две равные группы по 3569 человек со средним возрастом около 63 лет: в первую вошли пациентки, принимавшие глифлозины (ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера второго типа), а во вторую — те, кто эти препараты не использовал.
За пять лет наблюдения зафиксирована следующая динамика снижения риска метастазирования в группе глифлозинов:
Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что глифлозины могут воздействовать на опухоль через модуляцию энергетического метаболизма клетки, фактически ограничивая доступ ресурсов, необходимых для роста и распространения раковых клеток по организму.
Результаты работы уточняют связь между контролем диабета и течением онкологического заболевания. Однако, поскольку исследование носило эмуляционный характер (анализ имеющихся данных), полученные выводы считаются предварительными. Для окончательного подтверждения эффективности глифлозинов в качестве противоопухолевой терапии требуются проспективные рандомизированные контролируемые испытания.
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