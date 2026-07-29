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Джунгли прятали не пустоту, а страну: находки в Амазонии превысили ожидания в десять раз

Наука

В лесах Амазонии на границе Бразилии, Боливии и Перу могут скрываться десятки тысяч неизвестных древних сооружений. Дистанционное зондирование территории площадью почти 4500 квадратных километров в Бразилии позволило обнаружить 396 новых земляных валов, что указывает на гораздо более высокую плотность застройки региона, чем предполагалось ранее.

Амазонка
Фото: Openverse by Astro_Alex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Амазонка

Большинство найденных объектов оказались геоглифами — крупными геометрическими фигурами, вырезанными в грунте. Некоторые из них по размеру превышают несколько футбольных полей. Эти сооружения создала цивилизация Акири, которая населяла регион в период с 600 года до н. э. по 850 год н. э. Исследователи полагают, что геоглифы могли использоваться для проведения церемоний или культурных празднеств, однако их точное назначение остается предметом научных дискуссий.

Масштаб находок оказался неожиданным: количество обнаруженных объектов в десять раз превысило первоначальные ожидания ученых. На основе распределения и числа геоглифов команда под руководством профессора Университета Хельсинки Мартти Пярсинена подсчитала, что в период расцвета (100-300 годы н. э.) численность населения Акири могла достигать трех миллионов человек. Предположительно, территория этой цивилизации охватывала около 183 тысяч квадратных километров.

Археолог Павел Синицын отмечает, что обнаружение таких массивов структур меняет представление об Амазонии как о зоне "нетронутой природы", доказывая существование здесь развитых организованных сообществ задолго до европейской колонизации.

Согласно данным, опубликованным в журнале Nature, изученный участок составляет менее 3% всей площади Амазонии. Если высокая плотность населения подтвердится и в других районах, общая численность жителей региона до прихода испанцев и португальцев может исчисляться десятками миллионов человек. Однако для окончательного вывода о демографии всего региона требуются дополнительные исследования на других участках.

Экспертная проверка: археолог Павел Синицын
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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