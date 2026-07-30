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Камень оказался не таким уж мёртвым: под Великими озёрами нашли целую пищевую цепочку

Наука

Под Великими озерами обнаружили масштабную экосистему, состоящую из грибов, бактерий и беспозвоночных. Оказалось, что глубоко под землей живут сложные организмы, которые не просто сохраняются в спячке, а активно питаются горными породами.

Озеро
Фото: Pravda.Ru by Ирина Хлебникова is licensed under Все права защищены
Озеро

Исследователи из Мичиганского университета получили образцы воды из газовых скважин, пробуренных на глубину от 200 до 500 метров в сланцевую формацию Энтрим. Изотопный анализ показал, что эта вода попала под землю еще в ледниковый период — более 11 тысяч лет назад. Вместе с талыми водами в пористые слои породы проникли бактерии и грибы.

До этого ученые находили следы ДНК эукариот (организмов с ядром в клетках) в недрах планеты, но считали их либо случайными "гостями", либо находящимися в состоянии анабиоза. Однако анализ уровней метана и углекислого газа в пробах показал обратное: микроорганизмы активно перерабатывают сланец, используя его как источник пищи.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что способность грибов извлекать энергию из минералов позволяет им существовать в полной темноте и изоляции от поверхности, где нет фотосинтеза.

Плотность населения и пищевые цепочки

Масштабы заселения оказались неожиданно высокими. Команда зафиксировала 689 уникальных видов грибов, включая 13 новых. Плотность их расположения сопоставима с океанической водой: в одной капле может содержаться до 250 грибных клеток.

Помимо грибов, в пробах обнаружили микроскопических червей и тихоходок. Эти беспозвоночные известны своей выносливостью к экстремальным условиям. Судя по составу сообщества, под землей сформировалась полноценная пищевая цепочка, включающая в себя и паразитические связи.

Влияние на климатические модели

Обнаружение активной жизни глубоко в почве меняет представление о секвестрации (захоронении) углерода. Ранее считалось, что углерод может оставаться запертым в подземных хранилищах практически вечно.

Теперь выяснилось, что грибы и бактерии могут превращать часть этого углерода обратно в газ. Это означает, что биологическая активность недр выше, чем предполагалось, и текущие модели круговорота углерода требуют корректировки с учетом влияния подземных экосистем.

Результаты исследования, опубликованные в The ISME Journal, подтверждают возможность существования сложных форм жизни в глубоких слоях коры. Остается выяснить, насколько типичны такие сообщества для других регионов мира и как именно они влияют на общий газовый баланс планеты.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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