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Красная планета светится как Земля: марсианские сияния хранят след исчезнувшего воздуха

Наука

Исследователи миссии MAVEN обнаружили, что некоторые виды полярных сияний на Марсе формируются по механизму, схожему с земными. Результат получен в ходе изучения атмосферы и летучих соединений Красной планеты, что помогает уточнить процессы потери газов в космическое пространство.

Планета Марс
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Планета Марс

Наблюдения за Марсом проводила автоматическая межпланетная станция MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution). Ученые анализировали взаимодействие атмосферы планеты с солнечным ветром — потоком заряженных частиц, которые буквально "сдирают" верхние слои газа с поверхности Марса.

Обнаруженное сходство в природе полярных сияний указывает на общие физические принципы взаимодействия магнитных полей и плазмы у разных планет. Это позволяет лучше понять, как именно Марс теряет свою атмосферу и почему он стал непригоден для жизни в прошлом.

Астрофизик Алексей Руднев поясняет, что наличие полярных сияний на планете без глобального магнитного поля (как у Земли) говорит о специфической роли локальных магнитных аномалий в коре Марса, которые и создают условия для свечения газа.

Данные миссии MAVEN подтверждают общие черты процессов на двух планетах, но пока не позволяют полностью восстановить историю эволюции атмосферы Марса. Для этого потребуется детальное изучение связи между интенсивностью солнечных штормов и объемом теряемого вещества.

Экспертная проверка: Алексей Руднев, астрофизик
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