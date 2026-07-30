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Тусклый сосед вышел из тени: как наличие партнёра повлияет на судьбу Бетельгейзе

Наука » Экология » Космос

Астрономы получили наиболее четкое изображение тусклой звезды, которая вращается вокруг красного сверхгиганта Бетельгейзе. Наблюдения позволяют предположить, что знаменитая звезда не одиночна, однако для окончательного подтверждения статуса системы требуется еще одно измерение.

Сверхновая, взрыв
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сверхновая, взрыв

Основой работы стали многолетние данные о яркости и скорости движения Бетельгейзе. Звезда пульсирует с циклом в 400 дней, но исследователи заметили дополнительный паттерн — медленное изменение яркости, которое повторяется примерно каждые шесть лет. Две независимые группы ученых из Гарвардского университета и Городского университета Нью-Йорка смоделировали эти колебания и пришли к выводу: причиной является скрытый компаньон.

Согласно расчетам, в декабре 2024 года звезда-спутник должна была отойти от поверхности Бетельгейзе на расстояние, достаточное для прямой съемки. Группа астрономов из Парижской обсерватории под руководством Мигеля Монтаржеса использовала Очень большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории и зафиксировала объект, получивший название Бетельгейзе B.

Анализ снимков показал, что спутник оказался массивнее, чем предполагали теоретики. Если ранее считалось, что его масса сопоставима с солнечной, то новые данные указывают на массу в два-три раза больше массы Солнца. Это делает звезду более яркой и заметной.

Астрофизик Алексей Руднев поясняет, что наличие массивного компаньона может существенно изменить сценарий эволюции красного сверхгиганта. Взаимное гравитационное влияние звезд способно повлиять на то, как именно Бетельгейзе завершит свою жизнь и когда произойдет вспышка сверхновой.

На данный момент результат носит предварительный характер. Чтобы исключить ошибку и подтвердить существование системы, астрономам необходимо получить еще один снимок через год, когда спутник окажется с другой стороны основной звезды. Только после этого можно будет точно определить влияние компаньона на развитие сверхгиганта.

Экспертная проверка:
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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