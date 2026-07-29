SpaceX отправит в космос секретный спутник: новая миссия США начнётся уже 30 июля

Компания SpaceX в четверг, 30 июля, запустит секретный разведывательный спутник NROL-95 по заказу правительства США. Ракета Falcon 9 стартует с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии в 03:09 по восточному времени.

Фото: spacex.com by Официальный сайт SpaceX, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ангар компании SpaceX в Калифорнии

Запуск организован Национальным разведывательным управлением (NRO) для расширения сети орбитальных систем наблюдения. Спутник выведут на полярную орбиту, что обеспечит возможность мониторинга любой точки земного шара в процессе вращения планеты.

Для выполнения задачи используется ракета-носитель Falcon 9, которая стала основным средством доставки секретных грузов для правительственных агентств США благодаря своей надежности и стоимости запуска.

Астроном Павел Громов отмечает, что вывод аппарата на полярную орбиту является стандартным решением для разведывательных систем, так как позволяет спутнику проходить над всеми широтами Земли при изменении её долготы под ним.

Миссия подтверждает тенденцию к увеличению роли частных компаний в обеспечении национальной безопасности США в космосе. Однако из-за секретного статуса полезной нагрузки точные технические характеристики и конкретные задачи спутника NROL-95 остаются неизвестными.

Экспертная проверка: астроном Павел Громов