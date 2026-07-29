Космический кочевник: черная дыру нашли в 30 тысячах световых лет от центра системы

Астрофизики обнаружили сверхмассивную черную дыру на окраине галактики WISEA J014656.04-152214.7. Объект находится более чем в 30 000 световых лет от центра своей системы, что делает его одним из самых удаленных "кочевников" из всех когда-либо зафиксированных. Результаты работы опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Черная дыра поглощает звезду

Обнаружить объект удалось благодаря событию приливного разрыва (TDE) — процессу, при котором звезда, подошедшая слишком близко к черной дыре, уничтожается гравитационными силами. В ноябре 2025 года команда зафиксировала вспышку, яркость которой в краткий период превысила светимость 10 миллиардов Солнц. Анализ данных позволил определить массу "блуждающей" черной дыры примерно в один миллион солнечных масс.

Объект находится в созвездии Кита на расстоянии около 750 миллионов световых лет от Земли. Поскольку черные дыры не излучают свет, их обнаружение вне центров галактик затруднено. В данном случае первичный сигнал зафиксировал обзорный инструмент Zwicky Transient Facility (ZTF) с помощью модели машинного обучения. Позже данные были подтверждены с помощью телескопа SOAR в Чили и космической обсерватории NASA Swift.

Астрофизик Алексей Руднев поясняет, что такие события позволяют увидеть объекты, которые в обычном состоянии остаются невидимыми. Вспышка приливного разрыва служит своего рода маркером, указывающим на точное местоположение массивного объекта в пустом пространстве.

Ученые рассматривают два основных сценария появления таких объектов. Первый — слияние галактик: более крупная система могла "обобрать" меньшую до такой степени, что от последней осталась только черная дыра на окраине нового дома. Второй вариант предполагает взаимодействие трех черных дыр при слиянии нескольких галактик, в результате чего одна из них могла быть буквально вытолкнута гравитационным ударом к краю системы.

Главным ограничением метода является кратковременность вспышек: после TDE объект снова становится невидимым, что исключает долгосрочные наблюдения за конкретным случаем. Сейчас исследователям удалось зафиксировать лишь единичный пример, что недостаточно для построения общей модели поведения таких объектов. Для проведения статистического анализа требуется обнаружить выборку из десятков или сотен подобных "кочевников", в чем может помочь новая обсерватория имени Веры Рубин.