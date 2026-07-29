Полнолуние 29 июля предшествует серии солнечных и лунных затмений в августе

В среду, 29 июля, наступит фаза полнолуния, которое в Северном полушарии называют "Оленьей луной" (Buck Moon). Это событие станет последним спокойным этапом перед серией астрономических явлений: полным солнечным и частичным лунным затмениями в августе.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Оранжевая луна над лесом

Максимальная фаза полнолуния зафиксируют в 10:37 по восточному поясному времени (EDT), однако спутник будет выглядеть полноценным и ярким также во вторник и четверг. Наилучшее время для наблюдений — момент восхода луны на юго-востоке сразу после заката. В этот период диск может приобрести оранжевый оттенок из-за рэлеевского рассеяния — физического процесса, при котором короткие волны света рассеиваются в атмосфере, оставляя более длинные красные и желтые тона.

Астроном Павел Громов поясняет, что июльское полнолуние является одним из самых низких по расположению над горизонтом для жителей Северного полушария. Это связано с тем, что событие происходит вскоре после летнего солнцестояния, и траектория Луны в этот период зеркально повторяет путь Солнца в феврале.

После полнолуния активность небесных тел возрастет. Через две недели, 12 августа, наступит новолуние, которое приведет к полному солнечному затмению. В узкой полосе полной фазы — в восточной Гренландии, западной Исландии и северной Испании — Луна полностью перекроет Солнце, обнажив солнечную корону. Жители Европы увидят глубокое частичное затмение, а в Северной Америке эффект будет менее выраженным: например, в северо-восточном Нунавуте (Канада) закрытие составит 93%, а в штате Мэн (США) — около 29%.

Завершит серию событий частичное лунное затмение 28 августа. В эту ночь более 96% поверхности Луны войдет в тень Земли, что будет заметно из Европы, Африки и обеих Америк.