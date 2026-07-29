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Ученые создали выдуманную болезнь, и ИИ поверил в нее: тревожный сигнал для всех

Наука » Технологии

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Пенсильванского университета проверили способность систем искусственного интеллекта отличать реальные медицинские данные от вымышленных. Для этого ученые создали несуществующее заболевание глаз, которое назвали "биксонимания".

искуственный интелект
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
искуственный интелект

Авторы эксперимента разместили в сети подробное описание этой фальшивой болезни, указав симптомы, причины возникновения и возможные способы лечения. Целью теста было выяснить, распознают ли чат-боты на базе ИИ недостоверный контент.

Результаты показали, что многие системы приняли выдуманный диагноз за настоящий. Несмотря на отсутствие ссылок на научные работы или медицинскую литературу, нейросети не только подтвердили существование биксонимании, но и самостоятельно дополнили описание болезни новыми деталями.

Проблема верификации данных

Случай с "биксониманией" демонстрирует уязвимость современных ИИ-моделей перед грамотно составленной дезинформацией. Системы оказались склонны доверять тексту, который имитирует структуру и тон официальных медицинских материалов, даже если факты в нем полностью сфабрикованы.

По мнению исследователей, эксперимент подтверждает необходимость развития методов идентификации ложной информации и повышения цифровой грамотности пользователей. Авторы подчеркивают, что даже при авторитетном виде источника данные требуют обязательной проверки.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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