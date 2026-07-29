Тайна пещеры раскрыта спустя тысячи лет: древние художники возвращались к рисункам снова и снова

Ученые впервые установили точный возраст наскальной живописи в знаменитой пещере Фон-де-Гом, расположенной в департаменте Дордонь на юго-западе Франции. Исследование двух черных изображений — бизона и фигуры, напоминающей маску, — показало, что древние художники работали над ними в разные эпохи, разделенные тысячелетиями.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Octopus at Slovenian Wikipedia., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ наскальная живопись

Проблема датировки ледникового периода

Дордонь считается центром доисторического искусства Европы, здесь же находится знаменитая пещера Ласко. Однако определить время создания большинства рисунков до сих пор было крайне сложно. Стандартный метод радиоуглеродного анализа работает с древесным углем, содержащим органический углерод-14. Но многие темные пигменты в этом регионе состоят из оксидов железа и марганца — минералов, в которых нет нужного изотопа.

Долгое время считалось, что датировать такие изображения напрямую невозможно. Исследователи из Chimie ParisTech, CNRS и других французских институтов решили проверить, нет ли в составе красок скрытых органических добавок, которые ранее просто не замечали.

Микроскопические следы угля

Для изучения бизона и "маски" ученые применили гиперспектральную визуализацию и рамановскую микроспектрометрию. Эти методы позволяют анализировать химический состав материала, не разрушая красочный слой. Приборы уловили вибрации молекул и отражение света, характерные для древесного угля.

Следы угля обнаружились по всему контуру черных линий. Равномерное распределение частиц подтвердило: это не случайное загрязнение от факелов туристов или современное граффити, а часть оригинального пигмента, который использовали первобытные люди.

Объект Период создания (лет назад) Бизон 13 162 — 13 461 Маска (ранний этап) 15 121 — 15 981 Маска (поздний этап) 8 590 — 8 993

Тысячелетние слои истории

Получив разрешение на забор микропроб, команда провела анализ углерода-14. Бизон оказался типичным представителем верхнего палеолита, созданным примерно 13,5 тысячи лет назад. Это чуть позже, чем предполагали археологи ранее.

Намного более загадочный результат дала "маска". Образцы из разных частей фигуры показали три разных временных диапазона. Самые старые части рисунка нанесли около 16 тысяч лет назад, а последние штрихи добавили спустя 7 тысяч лет — примерно в 8,5-9 тысячелетии до наших дней.

Это открытие меняет взгляд на пещерное искусство. Выяснилось, что гроты не всегда расписывались за один короткий период. Древние сообщества возвращались в значимые для них места спустя сотни поколений, подправляя, изменяя или дополняя работы своих предшественников.

Результаты исследования, опубликованные в журнале PNAS, предоставляют археологам новый инструмент. Теперь метод можно применить к сотням других "недатируемых" рисунков, чтобы восстановить хронологию посещения пещер и понять, как менялись стили и традиции первых художников Европы.