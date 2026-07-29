Черепаха Панкейк пережила смертельный холод и спустя месяцы лечения вернулась в океан с секретной миссией

Морскую черепаху вида компсовская ридлея по кличке Панкейк вернули в Атлантический океан после многомесячного лечения. Рептилия, принадлежащая к самому редкому виду морских черепах в мире, была спасена осенью прошлого года на Кейп-Коде (штат Массачусетс), где она оказалась в состоянии холодового ступора.

Фото: unsplash.com by Ali Rizvi is licensed under Free to use under the Unsplash License Черепаха

Животное нашли в конце октября. Из-за резкого падения температуры воды черепаха перестала нормально плавать и двигаться. Спасением Панкейк занялся центр реабилитации Wellfleet Harbor Ambulance and Rehabilitation Center. Специалисты восстановили здоровье рептилии и подготовили её к возвращению в естественную среду.

Возраст Панкейк оценивают от 2 до 5 лет, вес на момент выпуска составил 11 фунтов (около 5 кг). Пол животного остался неизвестен.

Мониторинг и условия выпуска

Выпуск черепахи в океан состоялся 27 июля 2026 года. Чтобы животное быстрее адаптировалось, его вернули в те же воды у побережья Массачусетса, где оно было обнаружено.

Перед выпуском эксперты закрепили на панцире Панкейк спутниковый передатчик. Устройство позволит отслеживать перемещения черепахи в течение 90 дней. Это поможет ученым собрать данные о миграции и поведении особи после реабилитации.

Компсовские ридлеи обитают преимущественно в Мексиканском заливе и вдоль атлантического побережья Северной Америки. Численность вида сокращается из-за загрязнения океана, потери привычных мест обитания и случайного попадания в рыболовные сети.