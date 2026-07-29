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Космический переполох у звезды Табби: ученые зафиксировали признаки присутствия массивного тела

Наука » Экология » Космос

Астрономы обнаружили признаки наличия у звезды KIC 8462852 (звезды Табби) массивного спутника — экзогиганта или коричневого карлика. Вывод основан на анализе данных одного потенциального транзита и колебаний радиальной скорости светила. Работа предлагает механизм, объясняющий странные падения яркости звезды, однако из-за низкой статистической значимости результат пока носит предварительный характер.

экзопланета
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
экзопланета

Как нашли кандидата в спутники

Исследование представляет собой анализ фотометрических данных космического телескопа TESS, а также показателей радиальной скорости звезды, полученных с помощью спектрографов HARPS, SOPHIE и HERMES за период с 2015 по 2025 год. Дополнительно использовались архивные данные телескопа "Кеплер".

В массиве данных TESS зафиксировано событие от 3 сентября 2019 года: яркость звезды Табби симметрично упала на 1,1% в течение 21 часа. Авторы утверждают, что такая форма падения блеска характерна для прохождения одного крупного тела по диску звезды. Это исключает версии о влиянии облаков пыли, роев экзокомет или всплесков звездной активности, которые создают асимметричные графики потемнения.

Характеристики гипотетического тела

Для определения природы объекта исследователи сопоставили данные транзита с колебаниями радиальной скорости звезды. Согласно расчетам, масса спутника составляет около 9,4 массы Юпитера (с верхним пределом до 28), а радиус — 1,7 радиуса Юпитера. Такие параметры placing объект в пограничную зону между газовыми гигантами и коричневыми карликами.

Параметр Значение / Оценка
Масса ~9,4 MJup (до 28 MJup)
Радиус 1,7 RJup
Плотность 2,2 г/см³
Орбита (полуось) 2,35 а. е.
Период обращения от 1030 дней

Плотность и равновесная температура (268 К) больше соответствуют модели крупной экзопланеты, чем субзвездному объекту. Чтобы тело оставалось незамеченным при прямых наблюдениях, оно должно находиться на расстоянии около 0,005 угловой секунды от светила.

"Важно различать прямое обнаружение объекта и построение модели на основе косвенных признаков. В данном случае мы имеем дело с гипотезой, которая согласуется с данными по скорости звезды, но требует визуального или астрометрического подтверждения", — отметил астрофизик Алексей Руднев.

Механизм необычных потемнений

Обнаружение такого спутника может решить многолетнюю загадку звезды Табби. Светило известно нерегулярными и глубокими провалами яркости, которые не укладывались в стандартные модели транзитов планет. Авторы предполагают, что массивный компаньон своим гравитационным воздействием "выталкивает" рои малых тел — экзокомет или обломков распадающихся планетезималей — в сторону звезды.

Проходя перед диском светила, эти группы мелких объектов создают те самые хаотичные потемнения. Также не исключается, что сам спутник может быть окружен облаком пыли, что дополнительно влияет на световой поток.

Ограничения и необходимые проверки

Результаты работы имеют существенные ограничения. Во-первых, зафиксирован всего один транзит, что недостаточно для установления закономерности. Во-вторых, статистическая значимость расчетных свойств объекта не превышает 2,3 сигмы, что в астрофизике считается слабым показателем.

Работа представлена в виде препринта на сайте arXiv. org и еще не прошла полноценное рецензирование. На текущем этапе исследование позволяет лишь предположить наличие объекта, но не доказывает его существование.

Для окончательного подтверждения потребуются данные четвертого каталога Gaia (астрометрия), а также наблюдения с помощью телескопов "Хаббл" и "Джеймс Уэбб", которые смогут точнее определить физические свойства кандидата в спутники.

Экспертная проверка: астрофизик Алексей Руднев
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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