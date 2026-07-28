В Испании нашли 24 окаменелости Homo antecessor со следами каннибализма

Археологи обнаружили в испанском поселении Гран-Долина 24 окаменелости вида человек-предшественник (Homo antecessor). Анализ костей выявил следы порезов от орудий, что подтверждает практику каннибализма среди архаических людей, причем жертвами становились не только дети, но и взрослые особи.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Археологические раскопки

Новые находки включают фрагменты височной кости, позвонки, фаланги кистей и стоп, зубы и длинные кости конечностей. Исследование проводилось в рамках полевого сезона на севере Испании, где расположен памятник раннего палеолита Атапуэрка.

По оценкам ученых, представители Homo antecessor находились в этом регионе около 850 тысяч лет назад. Вид был описан в конце 1990-х годов после обнаружения фрагментированного черепа подростка.

Мария Мартинон-Торрес из Национального центра исследований эволюции человека в Бургосе (CENIEH) отмечает, что за всё время работ в Гран-Долине нашли более 200 окаменелостей. Они принадлежат примерно 12-15 особям, однако до этого момента взрослыми из них считались лишь от двух до шести человек.

Павел Синицын обращает внимание, что наличие следов разделки на костях взрослых особей расширяет понимание структуры социального поведения архаичных людей, но не позволяет точно определить причины каннибализма — был ли он ритуальным или вызван голодом.

Результаты уточняют возрастной состав жертв в Гран-Долине. Главным ограничением остается малый размер выборки взрослых особей, поэтому для подтверждения системности такого поведения требуются дополнительные находки и сравнительный анализ с другими стоянками палеолита.

Экспертная проверка: археолог Павел Синицын