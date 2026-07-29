Всего 20 минут вместо долгого ожидания: создан способ печати контактных линз под форму глаза

Исследователи из Университета Ватерлоо (Канада) разработали платформу для 3D-печати индивидуальных контактных линз, которые можно изготовить примерно за 20 минут. Технология позволяет создавать линзы с точным соответствием поверхности роговицы конкретного пациента, что особенно важно для людей с её неправильной формой. Результаты работы опубликованы в журнале Materials & Design.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Контактные линзы

Пациенты с иррегулярной формой роговицы обычно нуждаются в жестких линзах, изготовление которых сейчас обходится дорого (от 500 до 1500 долларов) и требует много времени. Новая платформа объединяет специализированное ПО для проектирования, модифицированный материал и 3D-принтер, что потенциально позволяет подобрать и напечатать линзы за один визит к врачу.

Основной проблемой стала совместимость материалов с 3D-печатью. Чтобы решить её, химики разработали особый состав гидрофильного силикона, который можно наносить послойно, сохраняя при этом прозрачность и механическую прочность, характерную для коммерческих линз. Программное обеспечение системы формирует внутреннюю поверхность линзы под анатомию глаза пациента, а внешнюю — для необходимой коррекции зрения.

Поскольку послойная печать оставляет на поверхности микроскопические бороздки, команда создала ультратонкое бесконтактное покрытие. Оно сглаживает рельеф линзы, повышая её комфорт при ношении и оптическую чистоту без изменения итоговой формы изделия.

Учёный-химик Илья Сафронов поясняет, что разработка нового гидрофильного полимера критически важна: стандартные силиконы не подходят для аддитивного производства, а создание материала с заданными оптическими и биосовместимыми свойствами определяет, будет ли линза безопасна для слизистой глаза.

Лабораторные тесты подтвердили биосовместимость линз, то есть их безопасность при контакте с живыми тканями. Однако работа пока не включает испытания на живых организмах и людях. Сейчас авторы готовят патентную заявку на материал и планируют начать биологические исследования для проверки комфорта и безопасности использования в реальных условиях.

Экспертная проверка: учёный-химик Илья Сафронов