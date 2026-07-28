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Тысячи застрявших судов могут запустить скрытую экологическую катастрофу в Персидском заливе

Наука » Экология » Природа

Скопление тысяч судов в Персидском заливе из-за перекрытия Ормузского пролива может привести к массовому проникновению инвазивных видов, паразитов и патогенов в регион. О рисках экологического ущерба предупреждают морские биологи в исследовании, опубликованном в журнале Biological Invasions.

Персидский залив
Фото: www.flickr.com by Banco de Imágenes Geológicas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Персидский залив

Основной угрозой стал процесс биообрастания корпусов судов, когда организмы прикрепляются к обшивке или попадают в балластные воды. Поскольку суда остаются заблокированными в одной зоне на длительный срок, создаются условия для распространения теплолюбивых видов в новые порты. Авторы работы, включая биолога Кэролин Тепольт из Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI), отмечают, что удалить таких "пришельцев" из экосистемы после их закрепления крайне сложно или невозможно.

В качестве примеров опасных видов исследователи приводят токсичные красные водоросли Margalefidinium polykrikoides, которые вызывают массовую гибель рыбы, и заливных балянусов Amphibalanus improvisu. Последние способны выживать при разной солености воды, вытеснять местные виды и забивать водозаборные трубы электростанций и заводов.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что климатические особенности Персидского залива усиливают риск: высокая температура воды стимулирует размножение многих инвазивных видов и повышает их термоустойчивость, что затрудняет дальнейший контроль над популяциями.

Для минимизации ущерба ученые призывают к международному сотрудничеству в мониторинге биообрастания и усилению очистки судов. Особенно важным станет ужесточение протоколов проверки кораблей в портах, куда они направятся после разблокировки пролива.

Результат исследования указывает на скрытую экологическую цену геополитического конфликта. Однако работа не дает точного прогноза по количеству видов, которые успеют закрепиться в регионе, так как этот процесс зависит от конкретных маршрутов судов и эффективности будущих мер контроля.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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