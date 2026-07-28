До запуска остались считаные недели: телескоп "Нэнси Грейс Роман" завершил ключевой этап подготовки

Космический телескоп "Нэнси Грейс Роман" получил заправку гидразином, что стало одним из последних этапов подготовки к запуску. Аппарат предназначен для изучения темной энергии и поиска экзопланет.

Фото: commons.wikimedia.org by ESO/Y. Beletsky, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Телескоп

Заправку топливных баков провели специалисты Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте, штат Мэриленд. Этот процесс необходим для обеспечения маневрирования аппарата в пространстве после вывода на орбиту.

Телескоп отправят в космос 30 августа с помощью ракеты Space Launch System (SLS) с космодрома Кеннеди во Флориде. Ожидается, что полноценное выполнение миссии начнется в августе 2026 года.

Основная задача инструмента — создание детальной карты Вселенной для понимания природы темной энергии. Для этого "Роман" оснащен приборами, позволяющими наблюдать за далекими галактиками и внесолнечными планетами.

Астроном Павел Громов отмечает, что заправка топливом является критическим техническим этапом, однако успех миссии будет зависеть от точности вывода аппарата на заданную траекторию и последующей работы его оптических систем в условиях открытого космоса.

Экспертная проверка: астроном Павел Громов