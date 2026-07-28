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Темная материя будто испарилась: загадочная галактика нарушила привычную картину космоса

Наука » Экология » Космос

Астрономы обнаружили карликовую галактику DF9, в которой практически отсутствует темная материя. Исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal, подтверждает гипотезу о том, что при катастрофических столкновениях галактик невидимая субстанция может отделяться от видимого вещества. Работа уточняет механизмы формирования необычных звездных систем, но для окончательного подтверждения причинно-следственной связи требуется поиск остаточного газа в регионе.

Гравитационное ядро в центре Млечного Пути
Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Морозов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гравитационное ядро в центре Млечного Пути

Как вычисляли массу галактики

Для анализа DF9 исследователи использовали прибор Keck Cosmic Web Imager в обсерватории Кека на Гавайях. Объект находится в поле NGC 1052, примерно в 67 миллионах световых лет от Земли, и входит в цепочку из двенадцати небольших диффузных галактик.

Определение массы проводилось через анализ движения звезд: ученые измеряли изменение длин волн их излучения. Расчеты показали, что масса DF9 составляет около 100 миллионов масс Солнца. Этот показатель совпадает с массой видимых звезд. Если бы в галактике присутствовало стандартное количество темной материи, ее общая масса превысила бы 10 миллиардов солнечных масс.

"В большинстве случаев темная материя работает как гравитационный клей, удерживающий звезды. Когда мы видим систему, где движение звезд объясняется только их видимой массой, это означает, что привычный "гало" из темной материи либо отсутствует, либо был удален", — отметил астрофизик Алексей Руднев.

Почему отсутствие темной материи — аномалия

Темная материя составляет около 85% всей материи во Вселенной. Обычно карликовые галактики, имея малую массу и низкую скорость убегания, наиболее подвержены потере газа из-за вспышек сверхновых или ветров черных дыр. В результате в таких системах доля темной материи часто оказывается даже выше, чем в крупных галактиках: гало может быть в 100 раз массивнее всех звезд вместе взятых.

DF9 стала третьей подобной находкой в данной группе (ранее были обнаружены DF2 и DF4). В этих трех объектах нет расхождения между гравитационной массой и светимостью звезд. Однако этот случай не является типичным для космоса в целом.

Параметр Типичная карликовая галактика Галактика DF9
Соотношение массы Темная материя доминирует (в 10-100 раз) Масса соответствует видимым звездам
Общая масса (примерно) Высокая за счет темного гало ~ 100 млн масс Солнца

Таблица демонстрирует, что DF9 отклоняется от стандартной модели распределения массы в малых галактиках.

Механизм разделения вещества

Авторы работы предполагают, что цепочка из DF2, DF4 и DF9 сформировалась в результате экстремального события — высокоскоростного столкновения. Исследователи сравнивают этот процесс с "Скоплением Пули", где при слиянии двух кластеров газ отделился от темной материи.

В случае с DF9 произошел аналогичный процесс в меньшем масштабе: ударная волна и динамика столкновения буквально "вытряхнули" темную материю из звездного скопления. Подобные события редки; согласно симуляциям, на расстоянии 67 млн световых лет от Земли могло произойти всего около семи таких коллизий.

Ограничения и дальнейшие проверки

Несмотря на полученные данные, вывод о природе DF9 остается интерпретацией. Текущие наблюдения фиксируют только результат — отсутствие массы. Чтобы доказать, что причина именно в столкновении, ученым нужно найти следы газа, который должен был остаться в пространстве после разделения материи.

Для этого планируется использовать телескоп MOTHRA в Чили. Его система из 1140 линз обладает более высокой чувствительностью к картированию больших структур, что позволит глубже изучить след от столкновения и найти те самые "улики" в виде газа.

Обнаружение DF9 расширяет понимание того, как взаимодействуют видимое и темное вещество при экстремальных воздействиях. Однако работа не доказывает, что такие галактики встречаются часто; она лишь показывает возможность их существования при определенных условиях. Подробности исследования доступны в первоисточнике исследования.

Ответы на популярные вопросы

Это окончательное доказательство отсутствия темной материи?

Нет, это вывод на основе измерения скоростей звезд. Результат согласуется с гипотезой об отсутствии темной материи, но требует подтверждения через поиск газа.

Означает ли это, что теория темной материи неверна?

Нет. Напротив, тот факт, что ее можно "отделить" от звезд при сильном ударе, косвенно подтверждает, что она существует как отдельная субстанция с определенными физическими свойствами.

Почему такие галактики трудно найти?

Они могут быть скрыты пылью и газом в плотных регионах космоса или быстро сливаться с более массивными соседями, возвращая себе темную материю.

Экспертная проверка: астрофизик Алексей Руднев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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