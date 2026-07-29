Один вдох раскрыл обмен веществ: ученые создали сенсор для контроля сжигания жира в реальном времени

Специалисты из Цюрихского политехнического института (ETH Zurich) создали портативный прибор, который определяет момент начала сжигания жиров в организме при диете или физических нагрузках. Устройство анализирует состав выдыхаемого воздуха, что позволяет отслеживать метаболизм без анализов крови.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Девушка делает вдох во время медитации

В основе работы устройства лежит обнаружение ацетона — побочного продукта распада жиров. Когда организм переключается с углеводов на жиры в качестве источника энергии, ацетон выделяется в кровь и выводится через легкие. Разработанный сенсор обладает высокой чувствительностью: он способен распознать одну молекулу ацетона среди ста миллионов других молекул.

Метод и проверка точности

Для обеспечения точности исследователи разработали специальный фильтр, который отсекает посторонние молекулы в выдохе, мешающие анализу. Также была создана мобильная программа: она контролирует объем воздуха и забирает пробу только из глубоких отделов легких после определенного интервала времени. Перед использованием прибор калибруется под индивидуальный объем легких пациента.

Надежность системы проверили в сотрудничестве с Университетским госпиталем Цюриха. В исследовании приняли участие 12 взрослых добровольцев. Авторы провели 312 измерений при разных сценариях: от интенсивного спорта до различных типов питания. Результаты портативного устройства оказались практически идентичны показаниям масс-спектрометра — лабораторного "золотого стандарта" анализа.

Биофизик Алексей Корнилов поясняет, что точность таких измерений критически зависит от способности сенсора игнорировать фоновый шум выдыхаемого воздуха и корректно определять концентрацию именно тех метаболитов, которые отражают текущее состояние обмена веществ.

Области применения

По мнению авторов, устройство может помочь в персонализации лечения метаболических расстройств, включая диабет. Также оно может быть полезно при контроле кетогенной диеты, которая применяется для терапии эпилепсии. В настоящее время исследователи вместе с Детской университетской больницей Цюриха проверяют эффективность прибора именно для детей с эпилепсией.

Дополнительные возможности применения включают оптимизацию медицинских диет, контроль терапии препаратами GLP-1 для снижения веса и мониторинг показателей в любительском спорте. Прибор уже выпущен под названием Nutrion компанией Alivion и используется в ряде медицинских центров.

Результаты работы опубликованы в журнале Device. На текущем этапе подтверждена высокая точность прибора по сравнению с лабораторными методами, однако его реальная эффективность в качестве инструмента для коррекции терапии в широкой медицинской практике еще требует проверки.