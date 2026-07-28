Анализ данных 10 тысяч пациентов показал связь между болезнью Крона и послеоперационными осложнениями

Исследователи из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что у пациентов с болезнью Крона риск развития перипротезной инфекции в течение 90 дней после планового тотального эндопротезирования тазобедренного или коленного сустава на 38 процентов выше, чем у людей без воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). При неспецифическом язвенномколите статистически значимого повышения риска не выявлено. Результаты реトロспективного когортного исследования на национальной базе данных опубликованы в журнале Arthroplasty Today.

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Как проводилось исследование

Группа под руководством Натанаэля Хекманна (Nathanael Heckmann) проанализировала данные 10 040 пациентов с ВЗК в анамнезе, прошедших плановую замену тазобедренного или коленного сустава. Из них 5 474 человека болели болезнью Крона, 4 555 — язвенным колитом. Каждому пациенту подбиралось несколько сопоставленных контрольных лиц без ВЗК (всего 70 203 человека). Основным исходом была перипротезная инфекция в течение 90 дней после операции. Анализ корректировали на возраст, пол, сопутствующие заболевания и другие смешивающие факторы.

Что показали данные

В общей группе ВЗК частота инфекций не отличалась от контрольной (0,71 % против 0,61 %; p = 0,245). Однако субанaliз выявил разницу между нозологиями: у больных болезнью Крона инфекция фиксировалась в 0,86 % случаев против 0,62 % в контрольной подгруппе (p = 0,043). После многомерной корректировки ассоциация сохранила статистическую значимость (p = 0,046). Для язвенного колита различий не найдено (0,53 % против 0,64 %; p = 0,365). Дополнительно установлено, что ВЗК в целом ассоциированы с повышенным риском острого повреждения почек, острой дыхательной недостаточности, сепсиса и повторной госпитализации.

Что это значит и чего работа не доказывает

Результаты указывают на необходимость более тщательной предоперационной оценки рисков и оптимизации терапии у пациентов с болезнью Крона, направленных на эндопротезирование. При этом observational design не позволяет утверждать о причинно-следственной связи: повышенный риск может обусловлен самой болезнью, иммуномодулирующей терапией, нарушением микробиомы или их сочетанием. Механизмы ассоциации требуют отдельного изучения, к чему авторы планируют приступить в следующих работах.

Микробиолог Николай Зуев отмечает, что дисбаланс кишечного микробиоты при болезни Крона может способствовать системной иммунной дезорганизации, что теоретически повышает уязвимость к бактериальной колонизации имплантата, однако прямых доказательств этого механизма в работе нет.

Экспертная проверка: микробиолог Николай Зуев