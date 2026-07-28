Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Власти Ярославской области изымают земельный участок из-за опасных отходов завода
Ормузский пролив изменил маршруты: Индия начала переключать нефтяные закупки на новые страны
Отпечатки на грани возможного: чьи ноги оставили отпечатки 1,43 миллиона лет назад
Жительница Пензы получила жизненно важные лекарственные препараты после проверки прокуратуры
Поток туристов в Карачаево-Черкесии составил 1,7 млн человек в первом полугодии
Газпром нефть вернула полноценную продажу топлива на часть столичных станций
Объем внутрироссийской погрузки удобрений превысил 2 млн тонн
Санкт-Петербург потратил миллионы рублей на очистку светофоров от незаконной рекламы
Власти Тулы запланировали обновление разметки и знаков на улице Федора Смирнова

Анализ данных 10 тысяч пациентов показал связь между болезнью Крона и послеоперационными осложнениями

Наука

Исследователи из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что у пациентов с болезнью Крона риск развития перипротезной инфекции в течение 90 дней после планового тотального эндопротезирования тазобедренного или коленного сустава на 38 процентов выше, чем у людей без воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). При неспецифическом язвенномколите статистически значимого повышения риска не выявлено. Результаты реトロспективного когортного исследования на национальной базе данных опубликованы в журнале Arthroplasty Today.

Врачи в больнице
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Врачи в больнице

Как проводилось исследование

Группа под руководством Натанаэля Хекманна (Nathanael Heckmann) проанализировала данные 10 040 пациентов с ВЗК в анамнезе, прошедших плановую замену тазобедренного или коленного сустава. Из них 5 474 человека болели болезнью Крона, 4 555 — язвенным колитом. Каждому пациенту подбиралось несколько сопоставленных контрольных лиц без ВЗК (всего 70 203 человека). Основным исходом была перипротезная инфекция в течение 90 дней после операции. Анализ корректировали на возраст, пол, сопутствующие заболевания и другие смешивающие факторы.

Что показали данные

В общей группе ВЗК частота инфекций не отличалась от контрольной (0,71 % против 0,61 %; p = 0,245). Однако субанaliз выявил разницу между нозологиями: у больных болезнью Крона инфекция фиксировалась в 0,86 % случаев против 0,62 % в контрольной подгруппе (p = 0,043). После многомерной корректировки ассоциация сохранила статистическую значимость (p = 0,046). Для язвенного колита различий не найдено (0,53 % против 0,64 %; p = 0,365). Дополнительно установлено, что ВЗК в целом ассоциированы с повышенным риском острого повреждения почек, острой дыхательной недостаточности, сепсиса и повторной госпитализации.

Что это значит и чего работа не доказывает

Результаты указывают на необходимость более тщательной предоперационной оценки рисков и оптимизации терапии у пациентов с болезнью Крона, направленных на эндопротезирование. При этом observational design не позволяет утверждать о причинно-следственной связи: повышенный риск может обусловлен самой болезнью, иммуномодулирующей терапией, нарушением микробиомы или их сочетанием. Механизмы ассоциации требуют отдельного изучения, к чему авторы планируют приступить в следующих работах.

Микробиолог Николай Зуев отмечает, что дисбаланс кишечного микробиоты при болезни Крона может способствовать системной иммунной дезорганизации, что теоретически повышает уязвимость к бактериальной колонизации имплантата, однако прямых доказательств этого механизма в работе нет.

Экспертная проверка:
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Минск
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Еда и рецепты
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Авто
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Популярное
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН

Публичный скандал в Совете Безопасности ООН привел к неожиданному союзу противников и поставил под угрозу экономические связи между Парижем и Вашингтоном.

Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет «Красный бархат» получается нежным и нарядным
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Золотистый лаваш и сочная зелень: экспресс-пирожки с яйцом для идеального семейного утра
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Последние материалы
Жительница Пензы получила жизненно важные лекарственные препараты после проверки прокуратуры
Анализ данных 10 тысяч пациентов показал связь между болезнью Крона и послеоперационными осложнениями
Поток туристов в Карачаево-Черкесии составил 1,7 млн человек в первом полугодии
Газпром нефть вернула полноценную продажу топлива на часть столичных станций
Объем внутрироссийской погрузки удобрений превысил 2 млн тонн
Санкт-Петербург потратил миллионы рублей на очистку светофоров от незаконной рекламы
Власти Тулы запланировали обновление разметки и знаков на улице Федора Смирнова
МЧС вводит дополнительные ограничения по парковке для владельцев электромобилей
Японские ученые успешно протестировали на мышах препарат для регенерации мышц
МЧС России координирует работы по устранению последствий паводка в Свердловской области
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.