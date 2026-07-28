Тайник на глубине 50 метров: как коралловый риф ожил вопреки отчетам прошлых столетий

Исследователи обнаружили живой мезофотический коралловый сад у берегов Бенина на глубине более 50 метров. Находка опровергла данные рыболовных обследований 1960-х годов, когда ученые считали этот риф погибшим. Работа подтверждает существование глубоководных экосистем в Гвинейском заливе, но пока не позволяет точно определить виды кораллов.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain коралловый сад

Для поиска ученые использовали архивные записи середины прошлого века, которые помогли сузить зону изысканий. Команда под руководством Жерара Зинзиндохуэ из Института рыбохозяйственных и океанографических исследований Бенина просканировала с помощью сонара 11,5 километров морского дна. В наиболее перспективных точках были задействованы подводный дрон и система Deep Sea Camera System от National Geographic Exploration Technology Lab.

Видеоматериалы показали здоровую экосистему, которая вместо единого барьера представляет собой разрозненные скопления кораллов на скалистом грунте. В этом районе зафиксировали восемь типов кораллов и восемь видов рыб, включая африканских луцианов, рылков и рыб-ангелов.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что мезофотические рифы отличаются от привычных мелководных систем тем, что существуют в зоне ограниченного проникновения солнечного света. Это делает их менее заметными при поверхностном обследовании и позволяет выживать там, где обычные кораллы погибают.

По данным авторов исследования, это первый подтвержденный случай наличия живого мезофотического рифа на континентальном шельфе Гвинейского залива. Результат указывает на то, что прибрежные регионы Западной Африки остаются малоизученными и могут скрывать другие подобные системы.

Главным ограничением работы является отсутствие физических образцов: идентификация видов кораллов проведена только по видеозаписям и требует лабораторного подтверждения. Также ученые не могут утверждать, был ли риф действительно мертв в 1960-х годах или исследователи того времени просто ошиблись в оценке его состояния. Для восстановления истории экосистемы потребуется полноценная программа погружений и забора проб.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов