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Двадцать три года ловили чужаков: рыбы Волги показали, кто на самом деле держит оборону

Наука

В некоторых частях бассейна Волги и Камы почти половина видов рыб оказались "вселенцами" — чужеродными видами из Азово-Черноморского бассейна, северных регионов и реки Амур. Исследование показывает, что пришельцы встроились в местные сообщества и не создают такой критической угрозы для аборигенных видов, как считалось ранее.

Камское устье, река Волга
Фото: Национальный туристический портал
Камское устье, река Волга

Результаты работы специалистов Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН и Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН опубликованы в журнале "Биология внутренних вод". Данные собирали на протяжении 23 лет (с 2001 по 2024 год), в ходе которых на 143 станциях выловили более 48 тысяч экземпляров рыб.

Метод и распределение видов

Для точной идентификации рыб ученые сочетали традиционную оценку внешних признаков с анализом ДНК. В итоге было выявлено 17 чужеродных видов, включая бычка-кругляка и черноморско-каспийскую тюльку.

Распределение "пришельцев" по бассейну оказалось неравномерным: в некоторых притоках их доля составляет всего 8-10%, тогда как в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах этот показатель достигает 36-47%. Авторы связывают такой успех экспансии с созданием систем водохранилищ, которые изменили среду и сделали её пригодной для видов, ранее здесь не обитавших.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что инвазивные виды могут как полностью вытеснить местных обитателей, так и занять свободные экологические ниши. В случае с Волгой многие пришельцы стали частью пищевой цепи, превратившись в корм для местных хищников.

Стратегия защиты экосистемы

Анализ показал, что главным барьером для новых захватчиков выступают сами местные рыбы, которые создают конкуренцию за еду и территорию. На основе этого ученые предлагают сменить тактику: вместо попыток истребить уже обосновавшихся вселенцев сосредоточиться на поддержке популяций аборигенных видов. Местные рыбы в этой схеме работают как "живой щит" против новых инвазий.

Особое внимание исследователи призывают уделить "горячим точкам" — Рыбинскому и Куйбышевскому водохранилищам, а также зоне Волго-Донского канала. Именно здесь вероятность появления новых чужеродных видов максимальна из-за благоприятных условий среды.

Работа уточняет структуру современного ихтиофауны Волги и Камы, однако не дает полного прогноза по всем возможным видам будущих инвазий. Для этого потребуется дальнейший мониторинг Понто-Каспийского бассейна и изучение генетических линий водных организмов.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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