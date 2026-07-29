Галактика однажды легла набок: диск Млечного Пути хранит след древней космической аварии

Астрофизики обнаружили признаки того, что спиральный диск Млечного Пути в прошлом перевернулся более чем на 90 градусов. Вывод основан на анализе движения звезд в звездном гало — области, окружающей основной диск галактики, которая меньше подвержена влиянию современных процессов.

Фото: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, CFHT by J.-C. Cuillandre and E. Bertin (CEA Paris-Saclay), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Млечный путь

Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy. Для работы ученые использовали данные спутника Gaia Европейского космического агентства, проанализировав координаты и скорости миллионов звезд. Это позволило восстановить историю эволюции структуры галактики.

Причина трансформации

По данным расчетов, около 6-8 миллиардов лет назад Млечный Путь столкнулся с меньшей галактикой Gaia-Sausage-Enceladus. Столкновение вызвало сильное возмущение структуры, которое, по мнению авторов, привело к повороту спирального диска. Подобное событие изменило внешний вид галактики и могло повлиять на орбиты звездных систем.

Астрофизик Алексей Руднев поясняет, что медленное вращение звездного гало служит ключевым индикатором таких событий, так как оно сохраняет память о динамических процессах, которые давно перестали влиять на основной диск.

Результат уточняет сценарии формирования Млечного Пути и показывает динамику его развития. Однако работа основана на моделировании движения звезд по косвенным признакам, а не на прямых наблюдениях самого процесса переворота. В будущем исследователям предстоит уточнить модели, чтобы определить точные последствия этого события для планетных систем внутри галактики.